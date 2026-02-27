Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Los y las implicadas en los robos fueron detenidos el pasado 22 de febrero. Crédito: FGE Jalisco

Los procedimientos judiciales contra los detenidos por actos de rapiña, ocurridos el pasado 22 de febrero de 2026 tras la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, avanzan en Jalisco.

Según datos oficiales, después de que fueron trasladados 35 presuntos delincuentes a un penal estatal en Jalisco, las autoridades han logrado la vinculación a proceso de 24 personas por el delito de robo calificado, luego de presentarlas ante el órgano jurisdiccional.

Las audiencias iniciaron tras los incidentes en la Zona Metropolitana de Jalisco, donde distintas corporaciones de seguridad detuvieron a los presuntos ladrones, quienes habrían aprovechado el caos del momento.

El juez dictó prisión preventiva de seis meses mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determina responsabilidades.

Traslados y presentación ante el juez

En días pasados, la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó el traslado de los detenidos a complejos penitenciarios para su investigación.

El 24 de febrero, 18 personas —cinco mujeres y trece hombres— fueron llevadas ante las autoridades.

Las lista de los primeros traslados incluyó a las siguientes personas: Tania Isela “N”, Dulce María “N”, Gerardo Yahir “N”, Román de Jesús “N”, Jesús Alejandro “N”, María “N”, Carlos “N”, Yareli Liliana “N”, Jorge Arturo “N”, Alejandro “N”, Víctor Manuel “N”, Abraham Elionai “N”, Christopher Jamir “N”, Jesús “N”, América Itzel “N”, Axiel Josué “N”, José Claudio “N” y Armando “N”.

Parte de los jóvenes trasladados a un penal estatal en Jalisco. Crédito: FGE Jalisco

Al día siguiente, otras 17 personas —tres mujeres y catorce hombres— también fueron trasladadas desde las instalaciones de la Fiscalía.

El segundo grupo contó con: Angélica María “N”, Claudia Vanesa “N”, Estefani Paola “N”, Emmanuel “N”, Raymundo “N”, Luis Fernando “N”, Édgar David “N”, Neiser Jesús “N”, Rigoberto “N”, Ángel Isair “N”, Kevin Antonio “N”, Noel Adolfo “N”, José Manuel “N”, Fredy Gabriel “N”, Francisco Javier “N”, Eduardo “N” y Alejandro “N”.

Medidas cautelares y prisión preventiva

Los reportes de la fiscalía jaliciense señalan que para los primeros 24 vinculados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva justificada para los vinculados, medida que fue otorgada por seis meses mientras concluyen las investigaciones complementarias.

Entre las personas imputadas se encuentran tres mujeres, quienes también permanecerán en prisión preventiva justificada debido a la dilación constitucional.

Las audiencias de vinculación a proceso se han realizado entre el 25 y 26 de febrero, con la resolución de que 24 de los 35 detenidos enfrenten proceso penal por robo calificado.

Las investigaciones, a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, se mantienen abiertas.

La autoridad judicial ha señalado que continuará con las audiencias de vinculación para el resto de las personas detenidas en las próximas horas.

Contexto de los hechos y seguimiento

Los eventos que llevaron a la detención de estas personas ocurrieron el 22 de febrero, día en que se registraron saqueos y actos de rapiña tras la noticia de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y direfentes actos delictivos a nombre del CJNG.

Las autoridades buscan aclarar completamente los hechos y determinar si existen más implicados.

Las audiencias judiciales continuarán en el transcurso de las próximas horas, mientras sigue el análisis de la situación jurídica de los detenidos y la investigación de posibles responsabilidades adicionales.