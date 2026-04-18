México

PAN perfila a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, como su carta fuerte para la gubernatura de Michoacán

El panista fue designado como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia

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Omar García Harfuch; Morelia; Alfonso Martínez Alcázar; Michoacán
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez sería el candidato a la gubernatura de Michoacán por el PAN (Crédito: Facebook: Alfonso Martínez Alcazar)

El Partido Acción Nacional (PAN) comenzó a delinear su estrategia rumbo a las elecciones de 2027 en Michoacán al perfilar al actual alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como su posible candidato a la gubernatura del estado. La definición se dio tras su nombramiento como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia, una posición clave dentro de la estructura partidista.

El anuncio fue realizado por la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero Herrera, quien destacó la trayectoria política del edil moreliano y su papel dentro del partido.

Durante una conferencia de prensa, Romero Herrera subrayó que Martínez Alcázar representa un perfil sólido con experiencia en la administración pública y capacidad para consolidar un proyecto político competitivo.

“Se trata de un liderazgo que ha demostrado resultados y compromiso con las causas ciudadanas. Alfonso ha decidido asumir esta responsabilidad para fortalecer la estructura interna del partido y trabajar por un mejor Michoacán”, señaló el dirigente panista.

Cargo operativo con rumbo al 2027

Morelia Michoacán Elecciones PAN Alfonso Martínez
Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, se convirtió en Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia del PAN (especial)

El nuevo encargo de Martínez Alcázar no solo tiene un carácter simbólico, sino también operativo. De acuerdo con el PAN, su función como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia contempla la construcción de una agenda estatal enfocada en tres ejes prioritarios: seguridad, desarrollo económico y bienestar social. Estos temas han sido identificados como las principales preocupaciones de la población michoacana.

En materia de seguridad, el partido busca posicionar una estrategia que permita recuperar la tranquilidad en diversas regiones del estado, donde la violencia ha sido un problema persistente en los últimos años.

En tanto, el desarrollo económico se plantea como una vía para generar oportunidades laborales y atraer inversiones, mientras que el bienestar social apunta a fortalecer políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables.

La dirigencia del PAN también enfatizó que este nombramiento forma parte de una estrategia más amplia de cara al proceso electoral de 2027. En este sentido, se prevé que Martínez Alcázar encabece trabajos territoriales, refuerce la presencia del partido en distintos municipios y promueva la cercanía con la ciudadanía.

Otro de los objetivos centrales será la construcción de consensos al interior del PAN, con el fin de evitar divisiones y consolidar una candidatura única que permita competir con fuerza frente a otras fuerzas políticas.

El perfil de Alfonso Martínez ha sido valorado por su experiencia como alcalde de Morelia, su gestión ha sido señalada por el PAN como un ejemplo de gobernanza que puede replicarse a nivel estatal.

Asimismo, el partido considera que su liderazgo puede articular una propuesta de largo plazo que combine resultados concretos con una visión estratégica para el desarrollo de Michoacán.

Aunque el proceso electoral aún se encuentra a más de un año de distancia, el PAN ha decidido adelantar definiciones para fortalecer su posicionamiento y evitar rezagos frente a otros partidos que también ya comienzan a perfilar a sus posibles aspirantes.

Con este movimiento, Acción Nacional envía una señal clara de que buscará mantener espacios políticos en Michoacán.

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