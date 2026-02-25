Fueron ingresados a un centro penitenciario 18 detenidos por rapiña en Jalisco

Parte de los detenidos en Jalisco por rapiña el pasado 22 de febrero. Crédito: FGE Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) confirmó que un total de 18 personas fueron trasladadas a un centro penitenciario estatal luego de ser arrestadas por actos de rapiña el pasado 22 de febrero.

La FGE informó el hecho, señalando que los implicados permanecen bajo investigación por robo calificado.

Según datos oficiales, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social encabeza las indagatorias.

La autoridad estatal aseguró que las capturas se realizaron en flagrancia por parte de fuerzas estatales y municipales, en respuesta a incidentes ocurridos en diferentes puntos de la entidad.

Proceso de detención y traslado

Las personas detenidas, identificadas como Tania Isela “N”, Dulce María “N”, Gerardo Yahir “N”, Román de Jesús “N”, Jesús Alejandro “N”, María “N”, Carlos “N”, Yareli Liliana “N”, Jorge Arturo “N”, Alejandro “N”, Víctor Manuel “N”, Abraham Elionai “N”, Christopher Jamir “N”, Jesús “N”, América Itzel “N”, Axiel Josué “N”, José Claudio “N” y Armando “N”, fueron arrestadas tras su presunta participación en los saqueos.

Las autoridades señalaron que las detenciones fueron realizadas en flagrancia. Crédito: FGE Jalisco

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado de Jalisca, los detenidos fueron presentados ante el juzgado correspondiente para continuar con el proceso judicial.

En el caso de Armando “N”, la autoridad ministerial señaló que también enfrenta cargos por portación de arma de fuego sin licencia, además del delito de robo calificado.

Investigación y acciones judiciales

La Fiscalía General del Estado de Jalisco reiteró que las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

La dependencia estatal enfatizó que no habrá impunidad en conductas que afecten a la ciudadanía y que se mantendrá la coordinación con las distintas corporaciones de seguridad para evitar nuevos incidentes.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social mantiene la recopilación de pruebas y testimonios, mientras los detenidos permanecen bajo resguardo en el complejo penitenciario. La autoridad confirmó que todos los arrestos ocurrieron en flagrancia, lo que fortalece la solidez de las evidencias presentadas ante el juzgado.

Detalles de los hechos y perfil de los detenidos

Las investigaciones continuarán a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social. Crédito: FGE Jalisco

Las detenciones se realizaron como parte de operativos conjuntos tras distintos hechos de rapiña registrados en varias colonias de Jalisco.

Las fuerzas estatales y municipales aseguraron a los implicados en el momento de los ilícitos, lo que permitió su puesta a disposición inmediata ante la autoridad ministerial.

Entre los detenidos figuran tanto hombres como mujeres de diferentes edades, quienes serán sometidos al proceso judicial correspondiente.

La Fiscalía del Estado subrayó que las acciones implementadas buscan garantizar la seguridad y el respeto al estado de derecho en la entidad.

El seguimiento de las investigaciones continuará conforme a los procedimientos establecidos.

Recientes hechos de violencia en Jalisco

La detención y posterior ingreso de las 18 personas podrían estar relacionados con los hechos de violencia generados tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mecho” en Jalisco.

En el caso de los detenidos, las autoridades no informaron que estos tuvieran algún nexo con el CJNG, sin embargo, diversos medios reportaron que los momentos de crisis fueron utilizados por externos para delinquir en las zonas afectadas.