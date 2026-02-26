México

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en México, y en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo a Estados Unidos


Foto: Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró oficialmente muerto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Oseguera Cervantes era uno de los fugitivos más buscados debido a que era el líder y fundador de uno de los cárteles más violentos en México que se formó en el año 2009.

El CJNG es identificado por estar involucrado en intentos de asesinato de funcionarios de gobierno y por su capacidad de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia los Estados Unidos.

Luego de que “El Mencho” fue abatido el domingo 22 de febrero por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una zona residencial de cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, las autoridades estadounidenses oficialmente declararon muerto al narcotraficante mexicano.

EEUU lo acusó en varias ocasiones, la última en 2022


Foto: Departamento de Estado de EEUU

Desde el año 2017, “El Mencho” ha sido acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La acusación más reciente fue presentada el 5 de abril de 2022, en la que las autoridades estadounidenses lo imputan de conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal a ese país.

Además, se le acusó de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico. Bajo el Estatuto de Narcotraficantes, Oseguera Cervantes también fue señalado por operar una empresa criminal continua.

“El Mencho” fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos

Periódicos expuestos a la venta
Periódicos expuestos a la venta en Ciudad de México, el lunes 23 de febrero de 2026, un día después de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho». (Foto AP/Jon Orbach)

*Información en desarrollo...

