A cuatro días de la caída de “El Mencho”, detienen a seis hombres por quema de autos en Quintana Roo

Foto: Fiscalía de Quintana Roo

Seis hombres fueron detenidos por su presunta implicación en la quema de siete vehículos en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que los sujetos también estarían relacionados con hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los capturados fueron identificados como Miguel Ángel “N”, alias “El Negro”; Jorge Luis “N”, alias “Wacho”; Walter Andrés “N”; Rodrigo Yahir “N”, alias “Manitas”; Ricardo “N”, alias “Gato”; y Camilo “N”, alias “Chino”.

Durante la acción, las autoridades les aseguraron dos armas de fuego calibre 9 mm —catalogadas como de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea—, así como dos motocicletas y diversas cantidades de sustancias ilícitas.

Todos los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integrarán las carpetas de investigación que definirán su situación jurídica en el plazo legal correspondiente.

Suman siete detenidos por hechos violentos durante el domingo

Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses después de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado tras un operativo militar en el que fue asesinado el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Alfonso Lepe

La fiscalía detalló que con esta acción suman siete las personas detenidas en relación con los incidentes violentos del fin de semana previo en Playa del Carmen.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que durante los hechos violentos ocurridos el domingo no se registraron narcobloqueos en la entidad ni la quema de comercios u hospitales.

La edil destacó que ese día se logró la captura de nueve personas, cifra que aumentó a 14 arrestados hasta este jueves 26 de febrero.

Abatimiento de “El Mencho” provocó violencia en 20 estados

Las autoridades lograron encontrar al narcotraficante en una propiedad en medio de la nada. (Radio Fórmula)

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un complejo de cabañas localizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, detalló que a través de inteligencia -y con información proporcionada por los Estados Unidos- se logró ubicar en el sitio a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su ubicación se dio mediante la localización de un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del narcotraficante, quien acudió al sitio para reunirse con él.

Luego de que la mujer abandonó la cabaña, “El Mencho” permaneció en el sitio, por lo que desplegaron el operativo para lograr su captura.

Trabajadores de un hotel caminan junto a un tráiler quemado después de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado tras un operativo militar en el que fue asesinado el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Alfonso Lepe

Al arribar los elementos, fueron agredidos a tiros por sicarios del CJNG, por lo que se desató un enfrentamiento en el lugar. De acuerdo con los datos, “El Mencho” dejó a un grupo de sicarios en la zona residencial para poder huir con sus escoltas.

Luego de hacerlo, los militares lograron cercarlo vía terrestre y aérea, por lo que “El Mencho” fue herido de gravedad y murió cuando era trasladado por helicóptero.

Su abatimiento provocó una ola de violencia en al menos 20 entidades, en las que se registraron narcobloqueos y quema de vehículos, así como de comercios y bancos.