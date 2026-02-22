Narcobloqueos paralizan Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Nayarit y Aguascalientes (en zonas controladas por el CJNG)

En varios puntos de Jalisco civiles armados han impedido el libre paso a las autoridades y a la ciudadanía Fotos: Facebook Conociendo México

Tres estados, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes han sufrido de narcobloqueos por civiles armados detonado por operativos de las fuerzas de seguridad.

En el caso de Jalisco, el estado enfrenta una ola de violencia y bloqueos carreteros tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas de seguridad desplegaron acciones coordinadas que provocaron una reacción inmediata por parte de grupos armados en distintas zonas de la entidad. Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen la alerta máxima para contener la situación y restablecer el orden en las regiones afectadas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la ejecución de un operativo especial en Tapalpa con participación de fuerzas federales. La intervención derivó en varios enfrentamientos armados y desencadenó una serie de incidentes violentos en diferentes puntos del estado, incluida la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según la información oficial, individuos no identificados incendiaron vehículos particulares y de carga, bloqueando vialidades clave y generando alarma entre la población.

Entre los hechos registrados, se reportó la quema de una pipa sobre la carretera a Saltillo y Periférico Norte en el municipio de Zapopan, así como la obstrucción de vías principales en la región. Las imágenes difundidas muestran unidades pesadas y automóviles atravesados en las carreteras, con columnas de humo visibles desde diferentes puntos de la ciudad. Los bloqueos afectaron la circulación y alteraron las actividades cotidianas, mientras las autoridades desplegaron efectivos para liberar las rutas y garantizar la seguridad de los habitantes.

Ante la magnitud de los hechos, Pablo Lemus instruyó la inmediata instalación de la mesa de seguridad, integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno. Además, se activó el código rojo en toda la entidad, medida que busca reforzar la vigilancia y prevenir nuevos actos violentos dirigidos contra la población civil. El gobernador subrayó que el operativo de seguridad se mantiene coordinado y que el objetivo principal es restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

En su mensaje a la ciudadanía, Lemus solicitó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por las áreas donde se mantienen los bloqueos. “Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo”, puntualizó el mandatario estatal. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni víctimas relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos.

El despliegue federal en Tapalpa responde a las estrategias de seguridad implementadas en la región para combatir la presencia de grupos delictivos. Las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del operativo, aunque han reiterado el compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz en el estado. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado con información sobre los resultados de la intervención y la situación en las carreteras.

Jalisco ha experimentado episodios similares en años recientes, donde operativos de gran escala desencadenaron bloqueos y actos de violencia como reacción de organizaciones criminales. Este tipo de incidentes suele generar preocupación entre habitantes y autoridades, debido al impacto en la movilidad, el comercio y la seguridad cotidiana.

Los equipos de emergencia y cuerpos de seguridad permanecen desplegados en los puntos conflictivos, mientras se evalúa la magnitud de los daños materiales y se coordinan acciones para el restablecimiento de los servicios en la zona metropolitana y municipios colindantes. La comunidad permanece en alerta, a la espera de actualizaciones sobre la operación y el regreso a la normalidad.

De acuerdo con los reportes más recientes, los incidentes se concentran en las siguientes zonas:

* Carretera a Colima: Se confirma el bloqueo con vehículos siniestrados a la altura del kilómetro 40. Seis sujetos le prendieron fuego a un tráiler y su carga sobre la autopista Guadalajara-Colima a la altura de Cuatro Caminos, Ciudad Guzmán, Jalisco.

* Carretera libre Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán: En el municipio de Atoyac (kilómetro 49), se reporta el incendio de un camión de pasajeros que obstruye la vía.

*Carretera de Tamazula - Zapotiltic a la altura del Coahuayote

* Zona de Tapalpa: Se han reportado incidentes similares en los accesos al municipio. El Ayuntamiento ya ha emitido un mensaje de alerta a la población.

Las autoridades locales y cuerpos de emergencia ya se encuentran en los sitios afectados. Se solicita a la ciudadanía seguir las siguientes indicaciones:

* Ceder el paso: Priorizar el tránsito de vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos y patrullas).

* Evitar las zonas: Si no es estrictamente necesario, evite circular por las carreteras mencionadas hacia el sur del estado.

También en Michoacán:

Ciudadanos han subido videos que evidencias los diversos bloqueos con quema de vehículos que impiden el paso a vialidades.

Reportaron el incendio de un trailer, sobre la carretera Zináparo -La Piedad a la altura de la población de Numarán.

En el municipio de Jiquilpan, el bloqueo con quema de unidad ocurre en la glorieta a la altura de Liconsa.

En localidades como Churintzio hombres armados obligaron a bajar a un transportista al balacear su unidad, para quemar su vehículo y cerrar la carretera que lleva al minicipio de Ecuandureo.

En Numarán, quedó bloqueada la carretera Zináparo -La Piedad, al incendiar un vehículo de una cervecería.

Y en Tamaulipas:

Integrantes del crimen organizado también causaron caos en la ciudad de Reynosa con bloqueos, quema de vehículos y llantas en entradas y salidas, acciones que se extendieron hasta Miguel Alemán.

Un autobús de transporte público fue quemado y atravesado en otra vía principal, por lo que también las unidades de transporte han decidido no circular para evitar el robo y quema de sus unidades.

Quemaron farmacias y tiendas en Guanajuato

La Secretaria de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato informaron que “derivado de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco, se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato. Hasta el momento se tienen registrados estos hechos en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.

Siniestros en Nayarit y Colima