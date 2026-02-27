México

Profeco celebra su 50 aniversario: este es el objetivo de su nueva etapa

El organismo celebró su aniversario anunciando más herramientas para los ciudadanos y un compromiso enfocado en el empoderamiento social del país

La Profeco celebró su 50
La Profeco celebró su 50 aniversario con un nuevo enfoque centrado en la educación para el consumo y la información financiera en México. Crédito: Procuraduría Federal del Consumidor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció, en el marco de su 50 aniversario, un cambio de rumbo institucional enfocado en la educación para el consumo, la información financiera y la formación de hábitos responsables desde la infancia.

Así lo señaló el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, quien subrayó que el objetivo principal es empoderar a los consumidores y ofrecerles herramientas para tomar decisiones informadas, más allá de la atención inmediata a quejas.

Escalante Ruiz explicó que en esta nueva de la Procuraduría etapa se dará prioridad a sensibilizar a niñas y niños sobre su papel como consumidores informados.

La Profeco presentó este nuevo enfoque durante una ceremonia realizada este 26 de febrero en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México. En el evento participaron representantes de diversos sectores, como Ximena Escobedo Juárez de la Unidad de Desarrollo Productivo, Cynthia Iliana López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores en el Senado, y Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

Develación de la placa conmemorativa de la Profeco

Durante el evento en Los
Durante el evento en Los Pinos, representantes del sector público y privado reconocieron la relevancia institucional de Profeco en la protección al consumidor. Créditos: X/@Profeco

La ceremonia fue encabezada por Iván Escalante Ruiz, quien develó la placa conmemorativa del 50 aniversario. El titular de la Profeco resaltó que el homenaje simboliza el trabajo, el compromiso institucional y la confianza construida con millones de consumidores mexicanos en cinco décadas.

Escalante Ruiz recordó que, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección al Consumidor el 5 de febrero de 1976, México se convirtió en el primer país latinoamericano en contar con una institución dedicada a defender a las personas consumidoras y el segundo a nivel mundial en poseer una legislación integral sobre el tema.

A la celebración acudieron figuras como Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social, así como miembros de la sociedad civil y exfuncionarios.

Acciones históricas de la Profeco

Desde 1976, Profeco ha impulsado
Desde 1976, Profeco ha impulsado servicios clave como la verificación de precios, el análisis de productos y la conciliación gratuita para los ciudadanos. Crédito: X @Profeco

Desde su creación, la Profeco ha consolidado servicios esenciales para las personas: verificaciones de precios, pesas y medidas, análisis de la calidad de productos y conciliaciones gratuitas. También destaca la implementación del Teléfono del Consumidor y la red de Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) en todo el país.

Desde noviembre de 1976, la Revista del Consumidor ofrece información periódica, y las plataformas digitales han permitido a millones de ciudadanos acceder a trámites e información relevante.

Servidores públicos reconocen la importancia y la utilidad de la Profeco

Autoridades y legisladores resaltaron la
Autoridades y legisladores resaltaron la eliminación de procesos burocráticos y el fortalecimiento de la defensa de consumidores en la economía nacional. Crédito: X @Profeco

Durante el acto, Ximena Escobedo Juárez definió a la Profeco como “una de las instituciones más fuertes del país, cercana a la gente” y resaltó la importancia de su misión cotidiana en defensa de consumidores.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales aseguró que el trabajo de la Profeco es fundamental para la competitividad de la economía y para la vida de las personas”, ya que garantiza que los mercados de insumos y alimentos funcionen correctamente.

La senadora Cynthia Iliana López Castro felicitó a la Profeco por eliminar procesos burocráticos y resaltó la importancia del trabajo legislativo para resolver reclamos de los consumidores de manera ágil. Marath Baruch Bolaños López subrayó la relevancia de que quienes reciben un salario cuenten con acompañamiento para ejercer su ingreso, lo que impulsa el desarrollo económico.

ProfecoSecretaría de EconomíaDerechos del Consumidormexico-noticias

Vinculan a proceso a “El

Un doctor fue detenido por

Concierto de Shakira en el

Holanda y Japón inspeccionan el

