Monitoreo de Profeco revela variaciones de más de 200 pesos en productos básicos en el país

Durante la segunda semana de febrero de 2026 se detectaron amplias disparidades en los montos de productos esenciales

El precio de la canasta
El precio de la canasta básica en México varía hasta 224 pesos entre comercios, según la Procuraduría Federal del Consumidor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En seguimiento al acuerdo establecido entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada para mantener el precio de 24 productos de la canasta básica por debajo de 910 pesos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que continúa con el monitoreo semanal a través de su programa Quién es Quién en los Precios, con el objetivo de verificar el cumplimiento del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

De acuerdo con la institución, los levantamientos de precios muestran variaciones significativas entre establecimientos, con diferencias que pueden superar los 200 pesos entre la tienda con el precio más bajo y la más cara del país. La canasta considerada en este monitoreo está calculada para cubrir el consumo semanal de un hogar integrado por cuatro personas.

Para el periodo comprendido del 9 al 13 de febrero de 2026, el precio más bajo registrado a nivel nacional fue de 740 pesos, localizado en Súper Aki Extra, en Mérida, Yucatán. En contraste, el precio más alto fue de 964.50 pesos en Bodega Aurrera Santa Anita, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. La diferencia entre ambos establecimientos fue de 224.40 pesos.

La Procuraduría Federal del Consumidor
La Procuraduría Federal del Consumidor detecta brechas superiores a 200 pesos en los precios de la canasta básica en distintas zonas del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Ambos comercios se encuentran dentro de la Zona Sur del país, que incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. En esta región, como en el resto del territorio nacional, el monitoreo busca identificar comportamientos de precios que puedan afectar la economía familiar.

En la Zona Centro, integrada por Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, el precio más bajo fue de 767.30 pesos, detectado en Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos. Por su parte, el precio más alto alcanzó los 952.00 pesos en Walmart Clouthier, en León, Guanajuato.

Respecto a la Zona Centro Norte —que abarca Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas— el precio más bajo se ubicó en 782.70 pesos en Chedraui San Luis Potosí, en la capital potosina. El más alto fue de 936.40 pesos en Walmart Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán.

La transparencia en los precios
La transparencia en los precios de productos básicos se refuerza con la vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Foto: (iStock)

En la Zona Norte, conformada por Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, el precio más bajo fue de 790.30 pesos en Chedraui Andonegui, en Tampico, Tamaulipas. En contraste, el precio más alto se reportó en Chihuahua, Chihuahua, donde Bodega Aurrera Aeropuerto ofreció la canasta en 939.30 pesos.

La institución reiteró que el objetivo es brindar información clara a las personas consumidoras para que puedan comparar y tomar mejores decisiones de compra.

Asimismo, la dependencia señaló que se mantiene atenta para detectar posibles irregularidades. En caso de identificar anomalías, la ciudadanía puede presentar quejas o denuncias a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), mediante los correos electrónicos oficiales o en sus redes sociales institucionales.

Con estas acciones, Profeco busca fortalecer la transparencia en los precios y contribuir a la protección del poder adquisitivo de las familias mexicanas frente a los efectos de la inflación.

