Movimiento Ciudadano pide investigar a funcionarios tras muerte de “El Mencho”

Clemente Castañeda pidió investigación puntual a funcionarios que pudieran estar coludidos con el CJNG.

El operativo que llevó a la captura de “El Mencho”, quien murió durante el traslado a Ciudad de México el pasado 22 de febrero, sigue generando distintos posicionamientos. El legislador y coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, aseguró que sin color de partido los funcionarios y autoridades donde haya sospecha sobre vínculos con el crimen organizado debe haber “una investigación puntual y en que todo mundo sea sujeto de escrutinio”.

Mayores mecanismos para funcionarios ante infiltraciones

En un breve encuentro con medios de comunicación, el legislador emecista aseguró que el Estado mexicano debe garantizar que no haya infiltraciones del crimen organizado en las instituciones que lo conforman: “Necesita tener mecanismos mucho más efectivos para evitar la infiltración del crimen organizado en la estructura político-administrativa de los municipios, de los estados y del Gobierno federal”.

Por lo que instó a implementar una investigación puntual sobre lo sucedido en Jalisco, “eliminar de raíz... La manera en la que el crimen organizado se ha infiltrado en el Estado mexicano”.

MC pide explicación de protocolos de seguridad previo al Mundial 2026

Ante cuestionamientos de la prensa sobre la organización del Mundial y cómo la violencia sembró la duda acerca de la viabilidad de los partidos en el Estadio Akron, Clemente Castañeda instó a que Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y al gobierno federal a explicar “los protocolos de seguridad para que nadie corra riesgos”.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), pidió investigar a los funcionarios que se hayan coludido con el CJNG para brindar protección a "El Mencho". (Foto: Cortesía MC)

Aunque admitió que se deben redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadanía, turistas y personas que visiten el estado, recalcó la versión oficialista: “hay condiciones para que el mundial se celebre”.

¿Qué ha dicho la FIFA por la inseguridad en Jalisco?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó el miércoles 25 de febrero desde el nuevo museo de la federación en Miami que el torneo de repesca para la Copa del Mundo permanecerá en México, descartando cualquier cambio de sede.

“No, nadie tiene que mover nada. Estamos en contacto constante con la presidencia de México, con las autoridades. Tenemos plena confianza en las autoridades de México, en la presidenta y en su equipo y los apoyamos totalmente”, aseguró ante la prensa.

La postura de la FIFA se produce después de que el país viviera una ola de violencia el domingo, cuando la muerte de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar, desató incendios de vehículos, bloqueos carreteros y el cierre de comercios en varias entidades, especialmente en Guadalajara. Estos incidentes incrementaron las inquietudes sobre la seguridad en la sede tapatía y otras regiones.

“Quiero darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino, en efecto, ayer hizo la declaración, hemos estado, yo no personalmente, pero el equipo ha estado en contacto con él y pues explicándole que no hay ningún problema”, comentó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.