México

Sheinbaum agradece respaldo de la FIFA tras violencia por operativo contra ‘El Mencho’: “Turistas pueden visitar México”

El gobierno federal reportó un aumento del 13.6% en la llegada de turistas internacionales a México durante el 2025

Sheinbaum afirmó que los turistas
Sheinbaum afirmó que los turistas nacionales e internacionales pueden viajar por México tras los hechos de violencia en Jalisco. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por su respaldo a que México continúe como sede de la Copa Mundial de Futbol 2026, tras los hechos de violencia por el operativo en el que fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que su gobierno ha estado en contacto con Infantino, para explicarle que no hay ningún riesgo ante los recientes hechos de violencia.

“Quiero darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino, en efecto, ayer hizo la declaración, hemos estado, yo no personalmente, pero el equipo ha estado en contacto con él y pues explicándole que no hay ningún problema”, dijo en Palacio Nacional.

Asimismo hizo un llamado a que los turistas nacionales e internacionales vacacionen en México, tras las alertas de viaje que emitieron diversos países el fin de semana pasado.

Aseguró que el Mundial será ”una gran celebración" y que el gobierno de México espera a los visitantes “con los brazos abiertos”.

“Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos”, agregó.

Sheinbaum Pardo lamentó los fallecimientos de los 25 elementos de las Fuerzas Armadas y de una mujer embarazada durante los actos de violencia, destacando que las autoridades federales ya están en contacto con la familia de la civil, sin dar mayores detalles.

Sin embargo, indicó que “lo que hay que resaltar” es que en Jalisco ya se reanudaron las actividades económicas y escolares.

“Más allá de lo que pasó el domingo y las lamentables pérdidas, tanto de fuerzas armadas como de una mujer, que ya estamos en contacto con su familia, que ya es muy triste, doloroso, lamentable, lo que hay que resaltar más allá de la propia detención es que muy pronto se trabajó conjuntamente para regresar a la normalidad, ya en Jalisco regresaron casi todos los negocios, las clases”, resaltó.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que en 2025, México alcanzó un récord de 98.2 millones de visitantes internacionales, un incremento de 13.6% respecto al año anterior y la cifra más alta registrada.

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó estos resultados a la riqueza cultural y natural del país, así como a la transformación política nacional.

Los ingresos por visitantes internacionales sumaron 34 mil 992 millones de dólares, lo que significó un aumento de 6.2% respecto a 2024.

La llegada de turistas internacionales creció 6.1%, alcanzando 47.8 millones de personas, mientras que el arribo de cruceristas subió 12.6%, con 11.4 millones de visitantes y una derrama de 966.7 millones de dólares.

Rodríguez Zamora detalló que los pasajeros nacionales en vuelos regulares aumentaron 3.3% y los internacionales 1.5%. Las visitas a museos subieron 16.8% hasta 11.53 millones, y las zonas arqueológicas recibieron 9.90 millones de visitas, un alza de 1.4%.

Mientras que el Tren Maya transportó a 97 mil 152 pasajeros extranjeros, un crecimiento de 141%. Los 78 aeropuertos del país atendieron a 191.2 millones de pasajeros, un incremento de 2.6%. En hoteles, los turistas nacionales ocuparon 109.3 millones de cuartos, con una ocupación nacional del 58.2%.

Anunció que en 2026 se abrirán 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 internacionales. México participará en 18 ferias internacionales y cinco caravanas.

La iniciativa “Ventanas a México” y la presencia destacada en ferias, como Fitur en España, impulsaron la promoción global. En Latinoamérica, se fortaleció la conectividad con nuevas rutas desde el AIFA hacia Medellín y Cartagena.

