Las razones por las que la economía de México será mejor en 2026, según Banxico

Banxico elevó su previsión de crecimiento para 2026 a 1.6%, apoyado en un cierre de 2025 más sólido de lo esperado. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

El Banco de México (Banxico) mejoró su previsión de crecimiento para 2026 y anticipó una moderada aceleración de la economía mexicana, tras un cierre de 2025 más sólido de lo esperado.

En su Informe Trimestral octubre-diciembre, la institución elevó su estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.1% a 1.6%, con un rango que ahora va de 1.0% a 2.2%.

La revisión al alza ocurre en un entorno aún complejo, marcado por riesgos externos y presiones inflacionarias persistentes, pero con señales de mayor dinamismo en consumo y exportaciones.

Crecimiento del PIB en 2026: mejor punto de partida

El principal factor detrás del ajuste es el mejor desempeño económico observado al cierre de 2025.

Banxico elevó su pronóstico del PIB para 2026 a 1.6%, gracias a un cierre de 2025 más sólido de lo previsto. Photographer: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg

La economía creció 0.9% en el cuarto trimestre y acumuló un avance anual de 0.8%, cifra superior a la estimada previamente.

Banxico explicó que este resultado generó un “efecto aritmético” positivo: una base de comparación más elevada que impulsa automáticamente la tasa proyectada para 2026.

Aunque la dinámica prevista no cambia de fondo, el nuevo punto de partida permite anticipar un mayor crecimiento para el próximo año.

Para 2027, la previsión se mantuvo sin cambios en 2%.

El mejor desempeño del PIB en el último trimestre de 2025 genera un efecto positivo que impulsa la previsión de crecimiento para 2026. REUTERS/Henry Romero

Consumo y exportaciones impulsarán la economía mexicana

El banco central prevé que el crecimiento estará apoyado principalmente por:

Un consumo privado que aumentaría gradualmente su ritmo de expansión.

que aumentaría gradualmente su ritmo de expansión. Exportaciones con dinamismo moderado, en línea con la actividad industrial de Estados Unidos .

con dinamismo moderado, en línea con la actividad industrial de . Mayor gasto en sectores como construcción y servicios .

en sectores como y . Recuperación parcial en actividades secundarias y terciarias.

Durante la presentación del informe, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja destacó que el repunte en construcción e industria permitió compensar la debilidad observada en trimestres previos.

Inversión débil y riesgos externos presionan el panorama

Pese a la mejora en el pronóstico, Banxico advirtió que la inversión permanecerá débil al menos durante el primer semestre de 2026.

Banxico advirtió que la próxima revisión del T-MEC genera incertidumbre que podría afectar la inversión de largo plazo en México.

La incertidumbre en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC continúan afectando las decisiones de largo plazo.

Además, el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sesgado a la baja debido a:

Tensiones comerciales internacionales.

internacionales. Conflictos geopolíticos .

. Posibles episodios de volatilidad financiera .

. Eventuales afectaciones climáticas en el sector agropecuario.

Inflación tardará más en regresar a la meta de 3%

En materia de precios, el panorama es menos favorable. Banxico elevó su expectativa de inflación general al cierre del año a 3.5%, desde el 3% previo, mientras que la subyacente se ajustó a 3.4%.

El banco ahora estima que la inflación convergerá a la meta permanente de 3% hasta el segundo trimestre de 2027, tres trimestres después de lo previsto anteriormente.

Banxico elevó su previsión de inflación general para 2026 a 3.5% y la subyacente a 3.4%, debido a presiones en servicios y alimentos agropecuarios. (Infobae-Itzallana)

El ajuste responde a presiones más persistentes en servicios, aumentos mayores a lo esperado en productos agropecuarios y algunos cambios fiscales.

No obstante, la autoridad monetaria considera que el impacto de ajustes al IEPS y otros factores específicos será transitorio y no generará efectos de segunda ronda.

¿Por qué la economía de México podría estar mejor en 2026?

En síntesis, el mejor panorama para 2026 se sustenta en:

Una base de crecimiento más alta tras el cierre de 2025.

más alta tras el cierre de 2025. Mayor dinamismo del consumo interno .

. Exportaciones respaldadas por la actividad industrial estadounidense.

respaldadas por la actividad industrial estadounidense. Repunte en sectores como construcción e industria .

e . Expectativa de moderada aceleración económica a lo largo del año.

Aunque persisten desafíos importantes, el nuevo pronóstico de Banxico coloca a la economía mexicana en una posición ligeramente más sólida rumbo a 2026, con crecimiento moderado pero estable en un entorno global todavía incierto.