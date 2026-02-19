El Banco de México valorará hacer "ajustes adicionales" a tasa de interés en 2026

El Banco de México reflejó en una minuta publicada la observación de que la inflación general mostró en enero un 3,77 %, una cifra que gran parte de la Junta consideró inferior a las proyecciones de los analistas. A partir de ese análisis, la institución monetaria comunicó que evaluará ajustes adicionales a la tasa de interés durante las próximas reuniones, atendiendo a los efectos de todos los factores que inciden sobre la inflación, con el objetivo de alcanzar la meta establecida de un 3 %. Según consignó EFE, estas deliberaciones están relacionadas con la política monetaria que busca mantener la estabilidad económica y la convergencia ordenada hacia la meta inflacionaria.

Durante la primera reunión de política monetaria del año, realizada el 5 de febrero y documentada en la minuta difundida, Banxico decidió mantener sin cambios la tasa de interés en el 7 %. Esta pausa se produjo luego de doce reducciones consecutivas, un ciclo que respondió previamente a las variaciones observadas en la inflación y la actividad económica. El banco central fundamentó su decisión en la necesidad de asegurar el alineamiento de los movimientos de la tasa de referencia con la ruta necesaria para que la inflación general alcance el objetivo de 3 % de manera sostenida y ordenada en el plazo previsto, de acuerdo con la información reportada por EFE.

El organismo autónomo explicó que, aunque la inflación general siguió un comportamiento menor al previsto por algunos especialistas, entre diciembre y enero se registró un aumento que se atribuyó principalmente a la entrada en vigor de modificaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y a los incrementos en las tarifas arancelarias aplicadas a importaciones provenientes de países sin tratados comerciales con México, medidas que comenzaron a regir a inicios de 2026. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Junta destacó que el impacto de las modificaciones fiscales resultó, hasta ahora, reducido y focalizado, según consta en la minuta divulgada y citada por EFE.

En el análisis contenido en la documentación oficial, Banxico también señaló la evolución de la economía mexicana en el contexto reciente. Según estimaciones preliminares del Producto Interno Bruto, la economía nacional mostró una expansión tras la caída experimentada en el tercer trimestre del año anterior. La Junta del banco central afirmó que, a partir de los datos oportunos disponibles, el crecimiento para 2025 habría sido del 0,5 %, según se recoge en la información de EFE. Este repunte incide en la estrategia del banco central para ajustar su política monetaria en los meses subsiguientes, en concordancia con la evolución de los indicadores macroeconómicos.

La minuta hace referencia a la información difundida a comienzos del mes, cuando la inflación repuntó hasta alcanzar el 3,79 % en enero. Esta cifra representa un ligero incremento respecto al cierre de 2025, cuando la inflación general se situó en 3,69 %, y se mantiene aún por encima de las expectativas del mercado. De acuerdo con lo publicado por EFE, esta evolución ha generado expectativas entre los analistas acerca del comportamiento futuro de la tasa de interés.

El seis de los ocho encuentros de política monetaria programados durante el año reflejarán el seguimiento de Banxico respecto a estas variables clave. El informe elaborado por el medio EFE destacó que el consenso del mercado prevé que la tasa de interés podría estacionarse en 6,5 % al término del año, hecho que abriría la posibilidad para un recorte adicional de 50 puntos base en 2026. La determinación de nuevos movimientos en la tasa de referencia estará condicionada por la evolución de la inflación, el efecto de las medidas fiscales y el comportamiento de la economía en los próximos trimestres.

El documento divulgado por el banco central, y detallado por EFE, reitera el compromiso institucional de adecuar la política monetaria a fin de mantener el control de la inflación y asegurar el cumplimiento del objetivo establecido. La Junta de Gobierno aseguró la disposición de tomar acciones congruentes con el contexto actual, considerando la totalidad de los determinantes de la inflación en cada una de sus siguientes reuniones.