Angelique Boyer reacciona al regreso de Gala Montes a las telenovelas en “Corazón de oro”

Angelique Boyer expresa públicamente su apoyo a Gala Montes y destaca su talento en el regreso a la pantalla chica. (RS / Videocine)

Gala Montes se alista para su regreso a las telenovelas tras más de un año alejada de la pantalla chica tras participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

La actriz será parte del melodrama Corazón de Oro, protagonizado por Mayrín Villanueva y Gabriel Soto. Además, tendrá la oportunidad de interpretar el tema principal.

Gala Montes anuncia su regreso a las telenovelas con su participación en Corazón de Oro tras un año de ausencia. Crédito: (Instagram/@galamontes)

Angelique Boyer reacciona al regreso de Gala Montes a las telenovelas

A través de sus historias de Instagram, Gala Montes compartió un breve clip de la presentación oficial del melodrama, en la que deleitó a los presentes con la interpretación del tema principal.

Su regreso a las telenovelas no solo ha sido bien recibido por sus seguidores, gran parte de sus colegas también le han deseado éxito en su nueva etapa.

La actriz Angelique Boyer fue una de las primeras en hacerse presente con un comentario en el que resaltó el talento de su colega y le envió sus mejores deseos.

“Que alegría verte en este proyecto, lo mejor está por venir”, escribió en la sección de comentarios de la publicación.

En la presentación oficial de Corazón de Oro, Gala Montes deslumbró al público con la interpretación en vivo del tema principal. (Captura de pantalla)

Debido al amplio apoyo con el que cuenta la protágonista de Doménica Montero, sus palabras fueron bien recibidas por parte de algunos usuarios, quienes no dudaron en apoyar su postura con comentarios como:

“Amamos ver como una reina apoya a otra reina”.

“Vamos a andar insoportables por este comentario”.

“Gala está perfecta para Teresa”.

“Yo anhelo una novela o serie juntas, las amo mucho”.

Gala Montes rompe rumores sobre supuestas condiciones para regresar a las telenovelas

En 2021, la actriz Gala Montes asumió su primer papel protagónico en Televisa bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, quien también le propuso interpretar y componer el tema principal de la telenovela.

La intérprete de “Tacara” expresó su agradecimiento al productor por la confianza y destacó la oportunidad de trabajar tanto en la actuación como en la música: “Él me dio mi primer protagónico aquí en Televisa y desde ahí me propuso cantar el tema principal y luego el de salida con nada más y nada menos que Joan Sebastian”.

Montes encarnará a la villana 'Catalina' y será la autora e intérprete de la canción principal de la telenovela de Televisa. Crédito: (Instagram/@galamontes)

El 25 de febrero, en las instalaciones de Televisa San Ángel, se oficializó que Montes encarnará a la villana “Catalina” y será autora e intérprete de la canción central, reforzando la apuesta del canal por talentos multifacéticos.

De acuerdo con Montes, aceptó el personaje y, de inmediato, manifestó su interés en crear la canción principal, enfatizando su deseo de que la melodía tuviera un carácter profundamente mexicano.

La nueva producción que debutará el 2 de marzo a las 18:30 por Las Estrellas. La propuesta combina actuación y música, promoviendo la versatilidad de los artistas en la pantalla.