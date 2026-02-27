Gala Montes responde a los rumores de haber condicionado su regreso a las telenovelas en “Corazón de oro”

Gala Montes desmiente rumores sobre supuestas condiciones para integrarse a la telenovela Corazón de oro de Televisa. Foto: IG, galamontes

Gala Montes enfrenta rumores sobre supuestas condiciones para aceptar su participación en la telenovela Corazón de oro, proyecto que marca una nueva etapa en su carrera a más de un año de haber estado en La Casa de los Famosos México.

En declaraciones ofrecidas al programa Sale el Sol antes del estreno, la actriz y cantante compartió detalles sobre cómo se gestó su implicación en la producción de Televisa.

La actriz y cantante Gala Montes confirma su doble rol como villana y autora del tema principal en Corazón de oro. Crédito: (Instagram/@galamontes)

Así comenzó la relación entre el productor de “Corazón de oro” y Gala Montes

Gala Montes recordó su relación profesional con el productor Pedro Ortiz de Pinedo, quien fue responsable de su primer protagónico en Televisa en 2021 y también le permitió cantar el tema principal.

“Muy agradecida con Pedro, tuve la oportunidad de trabajar con él en 2021. Él me dio mi primer protagónico aquí en Televisa y desde ahí me propuso cantar el tema principal y luego el de salida con nada más y nada menos que Joan Sebastian”, relató.

Durante la presentación oficial de la telenovela, realizada el 25 de febrero en Televisa San Ángel, se confirmó el doble rol de Gala Montes como intérprete de la villana “Catalina” y autora del tema central.

La artista reveló que cuando Pedro Ortiz de Pinedo le propuso el personaje, aceptó de inmediato, pero expresó su deseo de encargarse de la canción principal. “Quiero hacer el tema principal”, solicitó Montes, quien explicó que la melodía será “más mexicana que nada”, en alusión a sus raíces.

Pedro Ortiz de Pinedo vuelve a confiar en Gala Montes, quien ya protagonizó otra exitosa producción en 2021 para Televisa. Crédito: (Instagram/@galamontes)

El estreno está previsto para el 2 de marzo a las 18:30 en el canal Las Estrellas, donde la presencia de Gabriel Soto y Mayrín Villanueva como protagonistas completa un elenco central en la nueva apuesta melodramática de la cadena.

Gala Montes: composición, producción y voz

Gala Montes fue la encargada de componer, producir e interpretar la canción original de “Corazón de oro”. Según declaraciones recogidas por Las Estrellas, la artista afirmó:

“Voy a cantar el tema de la novela, como saben, se llama ‘Corazón de oro’, y estoy muy contenta. Por fin, muchas cosas se están haciendo tangibles con mi carrera musical y mi carrera como actriz aquí en Televisa”.

Asimismo, subrayó también el desafío que implica asumir múltiples funciones dentro de un mismo proyecto: “Ha sido interesante porque, a nivel artístico, ha sido hacer el guión, producirlo, dirigirlo, hacer muchas cosas con un gran equipo y ha estado bien padre. Me ha gustado mi carrera como cantante porque puedo hacer lo que quiera".

El estreno de Corazón de oro será el 2 de marzo a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas, destacando un elenco encabezado por Gabriel Soto y Mayrín Villanueva. REUTERS/Ronda Churchill

Proyectos futuros y trayectoria consolidada

Además de su participación en el melodrama, Montés desarrolla su próximo disco y planea el lanzamiento de una aplicación interactiva llamada Curitas Club, orientada a que sus seguidores participen directamente en la creación de su material discográfico.

En cuanto a su trayectoria, se ha consolidado como una de las jóvenes figuras de la televisión y la música mexicana. Finalista de La Casa de los Famosos 2024, ha protagonizado telenovelas y series de relevancia, destacando su versatilidad tanto en papeles protagónicos como antagónicos, y en la interpretación de música original para producciones televisivas.