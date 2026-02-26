México

SAT niega hackeo y robo de información con Inteligencia Artificial

La supuesta vulneración habría sido efectuada en diciembre de 2025 y se sostuvo durante un mes

Este 25 de febrero de 2026 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado luego de que durante el día se compartiera información en medios de comunicación acerca de un presunto ciberataque con inteligencia artificial a instituciones gubernamentales, el cual es incluido en la lista.

El organismo negó de manera categórica haber sufrido un hackeo o robo de información mediante herramientas de inteligencia artificial, tras la circulación de versiones sobre una supuesta filtración de datos confidenciales.

Seguridad alineada a estándares internacionales

El SAT subrayó que sus acciones en materia de ciberseguridad siguen los lineamientos y marcos de gestión definidos por el Gobierno Federal. Estas acciones se encuentran respaldadas por estándares internacionales como la familia ISO/IEC 27000, así como ISO 22301 e ISO 31000. El organismo mantiene un esquema de monitoreo permanente y protocolos de detección temprana para responder ante incidentes informáticos.

De acuerdo con el comunicado, ante cualquier publicación que sugiera la existencia de un incidente de seguridad, el SAT implementa de inmediato sus mecanismos internos para monitorear, contener y mitigar posibles amenazas de ciberdelincuencia.

Video que muestra supuesto robo de identidad es viralizado en redes sociales. (X/@XQestendenciaMX)

Revisión de sistemas ante una presunta vulneración

Tras la versión publicada en Bloomberg donde se señala que miles de datos confidenciales fueron robados a través de un chatbot creado con Inteligencia Artificial, el SAT indicó que se llevó a cabo una revisión de las bitácoras de operación de los sistemas relacionados con la supuesta filtración. El análisis no identificó accesos no autorizados ni comportamientos anómalos en los sistemas de operación.

El ciberataque dirigido a los portales de las autoridades se habría iniciado en diciembre y se extendió durante cerca de un mes, periodo en el que los responsables lograron sustraer información.

Entre las acciones que la autoridad fiscal destaca se encuentran:

  • Monitoreo constante de plataformas informáticas.
  • Actualización permanente de sistemas y herramientas de protección.
  • Aplicación de protocolos de contención y mitigación si se detecta alguna amenaza.

El SAT enfatizó que no existe evidencia que confirme el supuesto hackeo o robo de información a través de inteligencia artificial.

Ciberataques con IA van en crecimiento

El SAT reconoció la tendencia creciente de ataques informáticos que utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa, en esta ocasión también se destaco al Instituto Nacional Electoral (INE), al Gobierno de la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas como blanco del robo de información.

Frente a este panorama, el organismo aseguró que mantiene vigilancia continua sobre sus sistemas y realiza mejoras en las medidas de protección para actuar con oportunidad ante cualquier incidencia en materia de seguridad informática.

La autoridad reiteró su compromiso con la protección de los datos de las y los contribuyentes, así como con la transparencia en la gestión de incidentes de ciberseguridad.

