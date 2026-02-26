México

Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

La situación de riesgo, de acuerdo con el Municipio de Matamoros, se dio en el Ejido de Sandoval

Guardar
Este jueves se llevó a
Este jueves se llevó a cabo un operativo en la zona. Crédito: SEDENA

Este jueves, el gobierno municipal de Matamoros, en Tamaulipas, informó sobre una situación de riesgo en en Ejido de Sandoval, sin informar de qué se trata.

Por medio de su cuenta de Facebook, se informó que las autoridades se encuentran atendiendo el hecho y se recomendó a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso.

De acuerdo con informes, elementos del Ejército mexicano llevaron a cabo un operativo en ese lugar este jueves desde las 6 de la mañana.

El Ejército se mantiene desplegado en los accesos al ejido, impidiendo el acceso a la ciudadanía. También se reportó que un helicóptero sobrevuela el área de labores de vigilancia.

Hasta el momento no se han informado los motivos del despliegue militar en el lugar.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

SedenaEjércitooperativosituación de riesgoEjido de Sandovalnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Paletas heladas de mango, con cúrcuma y jengibre: la opción antiinflamatoria y sin azúcar para disfrutar del calor

Nada como el toque tropical y aromático de estos ingredientes sorprender a todos en casa

Paletas heladas de mango, con

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un procedimiento al considerar que la licencia del legislador causó un impacto negativo en la imagen del partido

Sergio Mayer se arrepiente de

Cómo preparar panqué marmoleado casero

Una propuesta clásica que une técnica, equilibrio y un acabado vistoso para cualquier ocasión

Cómo preparar panqué marmoleado casero

Declaración anual SAT 2026: quiénes están obligados a presentarla en marzo y cuánto es la multa por no hacerlo

Durante marzo de 2026, las personas morales deberán presentarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Declaración anual SAT 2026: quiénes

Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026

El técnico del Tri viajará a Europa para evaluar a cinco jugadores lesionados cuya recuperación mantiene en suspenso su presencia en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre pone en duda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que hechos violentos

Sheinbaum niega que hechos violentos tras muerte de “El Mencho” sean terrorismo: “No tiene nada que ver”

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere especialista

“Queremos proteger la vida”: Sheinbaum responde a diputado que dijo que para preservar la paz habrá algunas muertes

CIA y FBI dieron ubicación exacta de “El Mencho” a autoridades mexicanas para su ubicación, según Los Angeles Times

Marina captura a cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta en operativo contra “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer se arrepiente de

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

Tacos del Malilla: dónde está el restaurante viral y cuál es el menú

Gala Montes evitó hablar de la pelea cancelada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas rumbo al Supernova 2026: “No tengo nada que decir”

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades en CDMX

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

DEPORTES

Cuándo y dónde ver el

Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026

¡De México a la UFC! Regina Tarín hará su debut oficial en el MMA profesional

Un viejo conocido de Rayados de Monterrey llega a dirigir al Mallorca de España

Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia