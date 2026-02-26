Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

Este jueves se llevó a cabo un operativo en la zona. Crédito: SEDENA

Este jueves, el gobierno municipal de Matamoros, en Tamaulipas, informó sobre una situación de riesgo en en Ejido de Sandoval, sin informar de qué se trata.

Por medio de su cuenta de Facebook, se informó que las autoridades se encuentran atendiendo el hecho y se recomendó a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso.

De acuerdo con informes, elementos del Ejército mexicano llevaron a cabo un operativo en ese lugar este jueves desde las 6 de la mañana.

El Ejército se mantiene desplegado en los accesos al ejido, impidiendo el acceso a la ciudadanía. También se reportó que un helicóptero sobrevuela el área de labores de vigilancia.

Hasta el momento no se han informado los motivos del despliegue militar en el lugar.

Información en desarrollo...