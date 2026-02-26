México

Reforma electoral: INE analizará propuesta de Sheinbaum, aportará “experiencia acumulada”

La iniciativa de la presidenta de México contempla un recorte presupuestal del 25 por ciento al Instituto, tribunales y salarios de los consejero, así como partidos políticos y a los OPLE

El INE aseguró que revisará
El INE aseguró que revisará a detalle la reforma electoral propuesta por Sheinbaum.

Este 25 de febrero de 2026 los posicionamientos por la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no se han hecho esperar, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió a través de un comunicado el papel que tomará como órgano autónomo en el que repercutirán diversos puntos propuestos por el Ejecutivo Federal.

El INE se mantiene vigilante de la propuesta

Luego de que la mandataria diera a conocer los 10 puntos ejes que contempla su propuesta, el Instituto Electoral aseguró que “toma nota de los ejes y componentes generales de la iniciativa”.

Aún con el poco contenido difundido por el gobierno federal, el órgano autónomo realizará un “análisis técnico y operativo detallado sobre sus alcances, implicaciones y eventuales complejidades de implementación” una vez que la propuesta se presente ante una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Instituto ofrece experiencia técnica

El INE ofreció al Poder Legislativo su trayectoria y capacidades técnicas, operativas y administrativas desarrolladas durante más de treinta años, con el objetivo de aportar elementos al análisis de posibles reformas electorales, en su calidad de órgano constitucional autónomo encargado de organizar los comicios federales y coordinar el Sistema Nacional Electoral.

También busca tener una dimensión precisa sobre los efectos que podría tener el recorte presupuestal por lo que ofreció al Congreso de la Unión “información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria, a fin de dimensionar los efectos institucionales, financieros, logísticos y tecnológicos que pudieran derivarse de la eventual aprobación de esta iniciativa”.

El Instituto reafirma que su intervención se da con un objetivo técnico y no de injerencia o de imponerse sobre facultades que solo tienen diputados y senadores.

Claudia Sheinbaum presenta la reforma
Claudia Sheinbaum presenta la reforma electoral 2026. (Jovani Pérez)

Esto incluye la reforma electoral propuesta por Sheinbaum

Según la mandataria mexicana la propuesta tiene el objetivo central de fortalecer la democracia, hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y garantizar que la pluralidad política se refleje directamente en el voto ciudadano, eliminando privilegios y burocracias partidarias:

  • Reducción del gasto electoral. El presupuesto para elecciones disminuirá 25% en el INE, partidos, organismos locales y tribunales electorales.
  • Ajuste salarial en órganos electorales. Ningún consejero electoral ganará más que la presidenta; se limitarán sueldos y bonos.
  • Eliminación de duplicidad y reducción de gasto legislativo .Se eliminarán funciones repetidas y se reducirá el presupuesto de los congresos federal y locales.
  • Límite a regidurías municipales. Cada municipio tendrá como máximo 15 regidores, ajustando el número a la población.
  • Fiscalización financiera inmediata. El INE tendrá acceso en tiempo real a las operaciones financieras de partidos y candidatos.
  • Prohibición de aportaciones en efectivo. Todas las aportaciones deberán hacerse por vía bancaria, sin uso de efectivo.
  • Uso de tecnología en fiscalización. Se incorporarán herramientas tecnológicas para supervisar los recursos electorales.
  • Voto migrante facilitado. Los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar para elegir diputaciones migrantes.
  • Reducción de tiempos en medios. El tiempo para propaganda electoral en radio y TV bajará a 35 minutos diarios.
  • Fin a la reelección y al nepotismo. Desde 2030 no se permitirá la reelección inmediata ni la herencia de cargos a familiares.

