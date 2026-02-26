Paletas heladas de mango, con cúrcuma y jengibre: la opción antiinflamatoria y sin azúcar para disfrutar del calor

Disfruta el calor con paletas de mango, cúrcuma y jengibre: antioxidantes, antiinflamatorias y sin azúcar. (Gemini)

Cuando el calor aprieta, nada como una paleta helada para refrescarse, y si además es saludable, mejor aún.

Las paletas de mango, cúrcuma y jengibre son una fusión tropical, ligeramente picante y con un color vibrante, gracias a sus ingredientes naturales. Son antioxidantes, antiinflamatorias y no llevan azúcar añadida.

Además de ser fáciles y rápidas, estas paletas aprovechan el dulzor del mango maduro y los beneficios digestivos y antiinflamatorios del jengibre y la cúrcuma, cuidando tu salud en cada bocado.

Receta de paletas de mango, cúrcuma y jengibre

Las paletas heladas de mango, cúrcuma y jengibre se preparan licuando mango con cúrcuma fresca o en polvo y jengibre natural, sin azúcar añadida y con un toque de limón para realzar los sabores.

Tiempo de preparación

Total: 4 horas (incluye congelado)

Preparación: 10 minutos

Congelado: 3-4 horas

Ingredientes

3 mangos maduros (pelados y en cubos)

1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada (o ½ cucharadita en polvo)

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

½ taza de agua o leche de coco (para textura cremosa)

Jugo de 1 limón grande

Stevia, monk fruit o eritritol al gusto (opcional, solo si lo deseas más dulce)

Cómo hacer paletas de mango, cúrcuma y jengibre, paso a paso

Coloca en la licuadora el mango, cúrcuma, jengibre, jugo de limón y agua o leche de coco.

Licúa hasta obtener una mezcla completamente suave. Prueba y ajusta dulzor si es necesario.

Vierte en moldes para paleta. Inserta palitos y lleva al congelador durante 3-4 horas o hasta que estén completamente firmes.

Desmolda pasando los moldes unos segundos por agua tibia y disfruta al momento.

Consejos técnicos:

Usa mango muy maduro para que las paletas sean dulces sin necesidad de añadir endulzante.

La leche de coco da textura cremosa, pero puedes usar solo agua para una versión más ligera.

El jengibre y la cúrcuma pueden ajustarse según tu gusto por lo picante y aromático.

Agrega trocitos de mango o coco rallado para textura extra si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 paletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 55

Carbohidratos: 13 g

Grasas: 0.5 g

Proteínas: 1 g

Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En congelador, hasta 2 semanas en recipiente hermético o bolsa para congelar.