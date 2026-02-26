Paletas heladas de mango, con cúrcuma y jengibre: la opción antiinflamatoria y sin azúcar para disfrutar del calor

Cuando el calor aprieta, nada como una paleta helada para refrescarse, y si además es saludable, mejor aún.
Las paletas de mango, cúrcuma y jengibre son una fusión tropical, ligeramente picante y con un color vibrante, gracias a sus ingredientes naturales. Son antioxidantes, antiinflamatorias y no llevan azúcar añadida.
Además de ser fáciles y rápidas, estas paletas aprovechan el dulzor del mango maduro y los beneficios digestivos y antiinflamatorios del jengibre y la cúrcuma, cuidando tu salud en cada bocado.
Receta de paletas de mango, cúrcuma y jengibre
Las paletas heladas de mango, cúrcuma y jengibre se preparan licuando mango con cúrcuma fresca o en polvo y jengibre natural, sin azúcar añadida y con un toque de limón para realzar los sabores.
- Tiempo de preparación
- Total: 4 horas (incluye congelado)
- Preparación: 10 minutos
- Congelado: 3-4 horas
Ingredientes
- 3 mangos maduros (pelados y en cubos)
- 1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada (o ½ cucharadita en polvo)
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- ½ taza de agua o leche de coco (para textura cremosa)
- Jugo de 1 limón grande
- Stevia, monk fruit o eritritol al gusto (opcional, solo si lo deseas más dulce)
- Cómo hacer paletas de mango, cúrcuma y jengibre, paso a paso
- Coloca en la licuadora el mango, cúrcuma, jengibre, jugo de limón y agua o leche de coco.
- Licúa hasta obtener una mezcla completamente suave. Prueba y ajusta dulzor si es necesario.
- Vierte en moldes para paleta. Inserta palitos y lleva al congelador durante 3-4 horas o hasta que estén completamente firmes.
- Desmolda pasando los moldes unos segundos por agua tibia y disfruta al momento.
Consejos técnicos:
- Usa mango muy maduro para que las paletas sean dulces sin necesidad de añadir endulzante.
- La leche de coco da textura cremosa, pero puedes usar solo agua para una versión más ligera.
- El jengibre y la cúrcuma pueden ajustarse según tu gusto por lo picante y aromático.
- Agrega trocitos de mango o coco rallado para textura extra si lo deseas.
- ¿Cuántas porciones rinde esta receta?
- Rinde 6 paletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 55
- Carbohidratos: 13 g
- Grasas: 0.5 g
- Proteínas: 1 g
- Azúcares: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En congelador, hasta 2 semanas en recipiente hermético o bolsa para congelar.