México

Paletas heladas de mango, con cúrcuma y jengibre: la opción antiinflamatoria y sin azúcar para disfrutar del calor

Nada como el toque tropical y aromático de estos ingredientes sorprender a todos en casa

Guardar
Disfruta el calor con paletas
Disfruta el calor con paletas de mango, cúrcuma y jengibre: antioxidantes, antiinflamatorias y sin azúcar. (Gemini)

Cuando el calor aprieta, nada como una paleta helada para refrescarse, y si además es saludable, mejor aún.

Las paletas de mango, cúrcuma y jengibre son una fusión tropical, ligeramente picante y con un color vibrante, gracias a sus ingredientes naturales. Son antioxidantes, antiinflamatorias y no llevan azúcar añadida.

Además de ser fáciles y rápidas, estas paletas aprovechan el dulzor del mango maduro y los beneficios digestivos y antiinflamatorios del jengibre y la cúrcuma, cuidando tu salud en cada bocado.

Receta de paletas de mango, cúrcuma y jengibre

Las paletas heladas de mango, cúrcuma y jengibre se preparan licuando mango con cúrcuma fresca o en polvo y jengibre natural, sin azúcar añadida y con un toque de limón para realzar los sabores.

Disfruta el calor con paletas
Disfruta el calor con paletas de mango, cúrcuma y jengibre: antioxidantes, antiinflamatorias y sin azúcar. (Gemini)
  • Tiempo de preparación
  • Total: 4 horas (incluye congelado)
  • Preparación: 10 minutos
  • Congelado: 3-4 horas

Ingredientes

  • 3 mangos maduros (pelados y en cubos)
  • 1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada (o ½ cucharadita en polvo)
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  • ½ taza de agua o leche de coco (para textura cremosa)
  • Jugo de 1 limón grande
  • Stevia, monk fruit o eritritol al gusto (opcional, solo si lo deseas más dulce)
  • Cómo hacer paletas de mango, cúrcuma y jengibre, paso a paso
  • Coloca en la licuadora el mango, cúrcuma, jengibre, jugo de limón y agua o leche de coco.
  • Licúa hasta obtener una mezcla completamente suave. Prueba y ajusta dulzor si es necesario.
  • Vierte en moldes para paleta. Inserta palitos y lleva al congelador durante 3-4 horas o hasta que estén completamente firmes.
  • Desmolda pasando los moldes unos segundos por agua tibia y disfruta al momento.
Disfruta el calor con paletas
Disfruta el calor con paletas de mango, cúrcuma y jengibre: antioxidantes, antiinflamatorias y sin azúcar. (Gemini)

Consejos técnicos:

  • Usa mango muy maduro para que las paletas sean dulces sin necesidad de añadir endulzante.
  • La leche de coco da textura cremosa, pero puedes usar solo agua para una versión más ligera.
  • El jengibre y la cúrcuma pueden ajustarse según tu gusto por lo picante y aromático.
  • Agrega trocitos de mango o coco rallado para textura extra si lo deseas.
  • ¿Cuántas porciones rinde esta receta?
  • Rinde 6 paletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 55
  • Carbohidratos: 13 g
  • Grasas: 0.5 g
  • Proteínas: 1 g
  • Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En congelador, hasta 2 semanas en recipiente hermético o bolsa para congelar.

Temas Relacionados

Paletas HeladasMangoCúrcumaJengibre

Más Noticias

Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

La situación de riesgo, de acuerdo con el Municipio de Matamoros, se dio en el Ejido de Sandoval

Reportan situación de riesgo en

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un procedimiento al considerar que la licencia del legislador causó un impacto negativo en la imagen del partido

Sergio Mayer se arrepiente de

Cómo preparar panqué marmoleado casero

Una propuesta clásica que une técnica, equilibrio y un acabado vistoso para cualquier ocasión

Cómo preparar panqué marmoleado casero

Declaración anual SAT 2026: quiénes están obligados a presentarla en marzo y cuánto es la multa por no hacerlo

Durante marzo de 2026, las personas morales deberán presentarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Declaración anual SAT 2026: quiénes

Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026

El técnico del Tri viajará a Europa para evaluar a cinco jugadores lesionados cuya recuperación mantiene en suspenso su presencia en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre pone en duda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan situación de riesgo en

Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

Sheinbaum niega que hechos violentos tras muerte de “El Mencho” sean terrorismo: “No tiene nada que ver”

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere especialista

“Queremos proteger la vida”: Sheinbaum responde a diputado que dijo que para preservar la paz habrá algunas muertes

CIA y FBI dieron ubicación exacta de “El Mencho” a autoridades mexicanas para su ubicación, según Los Angeles Times

ENTRETENIMIENTO

Centro de Capacitación Cinematográfica Chapultepec

Centro de Capacitación Cinematográfica Chapultepec abre su primera convocatoria 2026: cursos, requisitos y día de registro

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

Tacos del Malilla: dónde está el restaurante viral y cuál es el menú

Gala Montes evitó hablar de la pelea cancelada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas rumbo al Supernova 2026: “No tengo nada que decir”

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades en CDMX

DEPORTES

Cuándo y dónde ver el

Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026

¡De México a la UFC! Regina Tarín hará su debut oficial en el MMA profesional

Un viejo conocido de Rayados de Monterrey llega a dirigir al Mallorca de España

Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia