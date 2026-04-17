México

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica por ‘Un vals’, dice Jorge Carbajal

El periodista detalló que, según sus fuentes, la familia se habría peleado tras el escándalo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Los rumores sobre una posible separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar iniciaron tras la polémica del videoclip Un vals.

El conductor Jorge Carbajal aseguró en su programa que la pareja estaría separada, señalando supuestos conflictos y discusiones familiares tras la ola de críticas por el parecido de la modelo Dagna Mata con Cazzu y la propia Ángela.

Lo que dijo Jorge Carbajal

Durante una emisión reciente del programa En Shock”, Jorge Carbajal afirmó:

“El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Ángela no quiere saber nada, y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contentito de que Ángela no quiera saber nada“.

Ángela Aguilar
Ángela Aguilar se deslindó de la polémica dando “me gusta” al comunicado oficial y eliminando cualquier referencia personal a “Un Vals” en sus perfiles digitales. (@nodal / Ángela Aguilar)

Según Carbajal, el mensaje que publicó Nodal en redes sociales, donde se deslinda de la producción y el contenido visual de Un vals, habría sido una forma de justificar la controversia generada:

“Ese mensaje que puso de: ‘Yo no soy dueño de nada, ni de nada de nada’, fue para justificar que yo no tuve que ver con el video ese donde sale una mujer igualita a Ángela, igualita a Cazzu”.

El conductor añadió que, presuntamente, la reacción de Ángela fue de enojo y que incluso Pepe Aguilar habría intervenido en defensa de su hija, generando discusiones familiares de alto tono.

“Entró al quite Pepe Aguilar a defender a su hija (...) Y ya le dijo: ‘No te pases de tal por cual con mi hija, mira que la pusiste que se burle todo mundo de ella, estamos tratando de limpiar su imagen (...) y vienes tú a hacer otra vez tus idiot..’. Pero dicen que supuestamente estuvieron tan fuertes que el día de hoy Ángela Aguilar y Cristian Nodal están separados”, comentó el periodista.

Ángela Aguilar
(@angela_aguilar_ / YouTube Christian Nodal)

Carbajal sugirió que Christian Nodal estaría esperando que Ángela tome la decisión definitiva sobre el futuro de la relación:

“Lo que anda buscando Nodal es que Ángela sea la que tome ya la decisión de: hasta aquí llegamos. Él no quiere ser el primer paso porque sabe lo que se le vendría”.

El conductor también señaló que la imagen pública de Ángela habría sido la más afectada por la polémica, mientras que Nodal buscaría evitar nuevos escándalos.

Polémica por “Un vals” y crisis en la pareja

La controversia surgió tras el estreno del videoclip “Un vals”, en el que la modelo Dagna Mata fue comparada en redes con Cazzu y Ángela Aguilar. El revuelo mediático habría provocado molestias tanto en Ángela como en su familia.

Según Carbajal, estas tensiones desencadenaron fuertes discusiones y presuntos gritos entre los involucrados, al grado de que la pareja estaría hoy separada, al menos de forma temporal.

La supuesta separación coincide con el reciente anuncio de Nodal sobre la postergación de la boda religiosa en Zacatecas, decisión que justificó por la situación de inseguridad en México.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarJorge Carbajalmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX hoy 17 de abril? Línea A del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX hoy 17 de abril? Línea A del STC presenta retrasos

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 17 de abril: Bloquean Avenida Revolución y Rubens por desaparición de Edith

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 17 de abril: Bloquean Avenida Revolución y Rubens por desaparición de Edith

Infusión de canela: cómo ayuda a controlar los antojos y cuántas tazas son seguras al día

Más allá del sabor, esta infusión popular despierta preguntas sobre seguridad y salud diaria

Infusión de canela: cómo ayuda a controlar los antojos y cuántas tazas son seguras al día

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 17 de abril

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 17 de abril

Datos biométricos en el Servicio Universal de Salud: el Gobierno aclara su uso

Autoridades federales informaron que los usuarios mantienen control total sobre su información biométrica

Datos biométricos en el Servicio Universal de Salud: el Gobierno aclara su uso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

Identifican a conductor baleado en Iztacalco como chofer de la diseñadora Sarah Bustani

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína escondidas en un auto en Tamaulipas

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

ENTRETENIMIENTO

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Jomari Goyso revela que sabía de la boda civil de Ángela Aguilar y Nodal un mes antes de celebrarse

Concierto gratuito de Lila Downs en Iztapalapa: horario, ubicación y alternativas viales

El “silencio del progenitor”: documento judicial exhibe que Nodal no autorizó viajes de su hija con Cazzu

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de abril de 2026

DEPORTES

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Cuándo regresará Heung-Min Son a México

Productor de Supernova revela las condiciones para la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco