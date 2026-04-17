Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica por ‘Un vals’, dice Jorge Carbajal

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Los rumores sobre una posible separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar iniciaron tras la polémica del videoclip Un vals.

El conductor Jorge Carbajal aseguró en su programa que la pareja estaría separada, señalando supuestos conflictos y discusiones familiares tras la ola de críticas por el parecido de la modelo Dagna Mata con Cazzu y la propia Ángela.

Lo que dijo Jorge Carbajal

Durante una emisión reciente del programa En Shock”, Jorge Carbajal afirmó:

“El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Ángela no quiere saber nada, y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contentito de que Ángela no quiera saber nada“.

Ángela Aguilar se deslindó de la polémica dando “me gusta” al comunicado oficial y eliminando cualquier referencia personal a “Un Vals” en sus perfiles digitales. (@nodal / Ángela Aguilar)

Según Carbajal, el mensaje que publicó Nodal en redes sociales, donde se deslinda de la producción y el contenido visual de Un vals, habría sido una forma de justificar la controversia generada:

“Ese mensaje que puso de: ‘Yo no soy dueño de nada, ni de nada de nada’, fue para justificar que yo no tuve que ver con el video ese donde sale una mujer igualita a Ángela, igualita a Cazzu”.

El conductor añadió que, presuntamente, la reacción de Ángela fue de enojo y que incluso Pepe Aguilar habría intervenido en defensa de su hija, generando discusiones familiares de alto tono.

“Entró al quite Pepe Aguilar a defender a su hija (...) Y ya le dijo: ‘No te pases de tal por cual con mi hija, mira que la pusiste que se burle todo mundo de ella, estamos tratando de limpiar su imagen (...) y vienes tú a hacer otra vez tus idiot..’. Pero dicen que supuestamente estuvieron tan fuertes que el día de hoy Ángela Aguilar y Cristian Nodal están separados”, comentó el periodista.

(@angela_aguilar_ / YouTube Christian Nodal)

Carbajal sugirió que Christian Nodal estaría esperando que Ángela tome la decisión definitiva sobre el futuro de la relación:

“Lo que anda buscando Nodal es que Ángela sea la que tome ya la decisión de: hasta aquí llegamos. Él no quiere ser el primer paso porque sabe lo que se le vendría”.

El conductor también señaló que la imagen pública de Ángela habría sido la más afectada por la polémica, mientras que Nodal buscaría evitar nuevos escándalos.

Polémica por “Un vals” y crisis en la pareja

La controversia surgió tras el estreno del videoclip “Un vals”, en el que la modelo Dagna Mata fue comparada en redes con Cazzu y Ángela Aguilar. El revuelo mediático habría provocado molestias tanto en Ángela como en su familia.

Según Carbajal, estas tensiones desencadenaron fuertes discusiones y presuntos gritos entre los involucrados, al grado de que la pareja estaría hoy separada, al menos de forma temporal.

La supuesta separación coincide con el reciente anuncio de Nodal sobre la postergación de la boda religiosa en Zacatecas, decisión que justificó por la situación de inseguridad en México.