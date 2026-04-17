“Me siento exquisita”: Karol Sevilla responde a críticas que recibe de los fans de Ángela Aguilar sobre su cuerpo

(IG: @prensaaguilarof // @karolsevillaofc)

La cantante y actriz Karol Sevilla enfrentó una controversia en redes sociales tras ser señalada por burlarse de Ángela Aguilar a través de comentarios y videos virales.

Al ser cuestionada por la prensa sobre la reacción de Aguilar, Sevilla afirmó que sus palabras fueron editadas y negó haber hecho ataques directos, insistiendo en que nunca se burló del físico de la cantante.

¿Qué dijo Karol Sevilla?

Durante el encuentro con medios, Sevilla aclaró:

“Usaron un video en el que yo hablaba antes de mi cuerpo, de que estaba subida de peso y de que me hicieron bullying. Usaron unos clips que no fueron a favor, lo editaron a su conveniencia. Nunca me reí de ella, de su cuerpo, ni me burlé de su físico”.

La actriz aseguró que sus comentarios surgieron en tono de broma y que no se retracta, aunque reconoce que la viralización en redes la puso en el centro de las críticas.

Karol Sevilla baja drásticamente de peso y alarma a sus fans; famosa responde si se sometió a una cirugía (Fotos: Instagram/@karolsevillaofc)

“Nunca me burlé de Ángela Aguilar”, afirma Karol Sevilla

Karol Sevilla sostuvo ante la prensa que nunca atacó a Ángela Aguilar y que el material difundido fue manipulado:

“Nunca me retracto de lo que digo, porque mi madre siempre me ha enseñado a decir: ‘Sí, lo hice’. Pero yo lo único que quiero decirles que bendiciones y mucha paz en sus vidas”.

La artista puntualizó que no busca rivalidad y que ambas tienen carreras distintas: “Ella canta otro estilo de música, yo canto otro estilo de música, yo soy actriz, ella es cantante y creo que eso nos hace tan diferentes a las dos”.

Ángela Aguilar se deslindó de la polémica dando “me gusta” al comunicado oficial y eliminando cualquier referencia personal a “Un Vals” en sus perfiles digitales. (@nodal / Ángela Aguilar)

Karol responde al hate que recibe por su cuerpo

Sobre los ataques que ha recibido en redes sociales, Sevilla declaró:

“Me da mucha risa que el fandom de esta persona me tira con el tema de mi cuerpo y el hate es como de ‘Karol cerdilla’. Ya si estoy gordita o estoy flaca, me siento yo potrísima, me siento exquisita, espectacular. Es algo que ya no me pega, pero siento que es superbajo que ellos quisieron usar en contra algo del peso cuando yo nunca hice eso”.

Siempre fui yo (Créditos: Disney+)

La actriz también descartó que exista una rivalidad real y aseguró que no tiene problemas con Aguilar:

“La admiro porque es una gran cantante, tiene un vozarrón, viene de familia que es grande para México. Solamente yo me sumé a la burla de las frases icónicas que decía la señorita, pero nada más”.

¿Cómo inició la polémica?

Hace un tiempo, Karol Sevilla bromeó con frases que se le han atribuido a Ángela Aguilar como “voy a ser tía” y “fan de su relación”, en referencia al embarazo de Cazzu y la relación de Aguilar con Nodal.

También lanzó expresiones como “Ángelita, pero ya cállate” y pidió entre risas que “le digan a Ángela Aguilar que nos pongamos unos chingadazos”.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron opiniones divididas entre quienes consideraron que solo era humor y quienes pidieron a Sevilla poner fin a las bromas.

La controversia se intensificó cuando Ángela Aguilar respondió a los comentarios de Sevilla con el mensaje: “¡Uy! Dios la bendiga y le dé paz” a través de sus redes sociales.

Ángela Aguilar respondió a las burlas de Karol Sevilla con un mensaje pacífico en redes sociales, marcando límites al humor en internet

Ahora que Karol habló con la prensa añadió: “No tengo nada contra ella. Yo estoy enfocada en lo mío, en regresar como Lupita, en el estreno de Soy Luna y en mi música. El hate viene y va”.

La artista también comentó en TikTok sobre la respuesta de Aguilar: “¡Bueno pues me dio la bendición!“, reforzando el tono humorístico con el que ha manejado la situación.