¿Quién es el único mexicano que sigue con vida en Europa esta temporada?

(REUTERS/Ana Beltran)

En una temporada de contrastes para los futbolistas mexicanos en el futbol europeo, Obed Vargas se mantiene como el único representante nacional que sigue en la pelea por un título en el Viejo Continente.

El mediocampista del Atlético de Madrid forma parte del equipo que ya está instalado en las semifinales de la UEFA Champions League.

Mientras sus compatriotas han terminado su participación en Europa League y Conference League, Vargas sigue integrado en la dinámica del conjunto dirigido por Diego Simeone, en una de las etapas más exigentes del torneo.

Atlético de Madrid, a semifinales de Champions

(X / @obed.vargas)

El Atlético de Madrid logró su clasificación a las semifinales de la Champions League tras imponerse al Barcelona con marcador global de 3-2. El conjunto rojiblanco supo manejar la serie desde la ventaja obtenida en la ida y cerró la eliminatoria en el duelo de vuelta.

En esta llave, Obed Vargas no sumó minutos, pero sí fue parte de las convocatorias, lo que lo mantiene dentro del plantel que disputa la fase decisiva del torneo europeo más importante a nivel de clubes.

Con este logro, el mediocampista mexicano de 20 años se mantiene en una instancia que pocos futbolistas nacionales han alcanzado en la historia reciente de la competición.

Caídas de mexicanos en Europa League y Conference League

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El panorama para el resto de los mexicanos en Europa fue distinto. En la Conference League, Orbelín Pineda y el AEK Atenas quedaron eliminados ante el Rayo Vallecano tras una serie cerrada que terminó 4-3 en el global.

En otra llave, el Real Betis de Álvaro Fidalgo fue superado por el Braga, luego de no poder sostener la ventaja y terminar perdiendo 5-3 en el marcador global.

Además, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez quedó fuera ante el Shakhtar Donetsk, pese a empatar el duelo de vuelta, sin lograr revertir la desventaja acumulada.