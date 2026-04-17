¿Lo confirmó? Loreto Peralta reacciona a rumores que la vinculan con explícita canción de Ca7riel y Paco Amoroso

En sus redes sociales se han visto interacciones de parte del músico argentino. (IG Paco Amoroso | Loreto Peralta)

La actriz mexicana Loreto Peralta volvió al centro de la conversación digital tras su reacción viral a los rumores de que Paco Amoroso le habría dedicado la canción Ay, ay, ay, parte del álbum Free Spirits de Ca7riel y él.

Desde el lanzamiento, la letra explícita del tema circuló en TikTok y reavivó especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

¿Qué dice la canción?

En una parte de la melodía se escucha a Paco Amoroso cantar:

Está rica y no me aburro de hacerle el amor

Se rompió el frenillo, pero no sentí dolor (Auch)

Si no penetro su burra, me sale un tumor

Le hago “brr” en la brr y ella se traga el yogurt

Ca7riel y Paco Amoroso hablaron de su hábito saludable (Instagram)

¿Por qué la gente creyó que era para Loreto?

Desde diciembre de 2025, la cercanía entre Peralta y Paco Amoroso generó especulaciones luego de que ambos fueron captados caminando juntos en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

El video, difundido en redes sociales, alimentó la teoría de un posible romance aunque sin confirmación oficial.

En las imágenes no se observaron gestos de afecto inusuales, pero la presencia de la actriz en eventos internacionales junto al dúo argentino, como Coachella y Bahidorá, reforzó la atención mediática.

Ya se les había visto juntos en eventos fuera del país. (TikTok @hamaracb)

La vida sentimental de Loreto Peralta es tema de interés constante, en parte por su proyección internacional y su participación en festivales y galas.

Su asistencia reiterada a presentaciones de Ca7riel & Paco Amoroso generó comentarios sobre una supuesta relación más allá de la amistad.

La reacción viral de Loreto Peralta en TikTok intensificó la polémica

El 16 de abril, Peralta compartió un video en TikTok donde aparece cantando y sonriendo al ritmo de la canción.

La publicación provocó miles de comentarios e impulsó el debate sobre la naturaleza de su vínculo con el cantante argentino.

La actriz Loreto Peralta aparece en un video grabado por ella misma dentro de un vehículo. La mujer de cabello rubio, vestida con una chaqueta color crema y bordados, sonríe y realiza varias expresiones faciales frente a la cámara. (Tiktok/loretoperaltaa)

Frases como “Y lo confirmaba” y “Se reía de sus flashbacks” dominaron la conversación, mientras usuarios escribían: “Ay qué padre canción te compusieron amiga, muy poética”.

La publicación de Loreto Peralta lipsinqueando “Ay, ay, ay” fue interpretada por usuarios como una respuesta a los rumores de dedicación personal del tema.

Otras menciones señalaban: “Y todavía dice que sí le gusta la canija” y “Qué pena que te hicieran una canción así” reflejaron la mezcla de asombro y humor de la audiencia.

La conversación digital siguió creciendo con mensajes de apoyo, bromas y nuevas especulaciones sobre el entorno sentimental de la actriz.