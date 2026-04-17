México

Violencia digital: una amenaza que se extiende más allá de la pantalla

El gobierno mexicano tiene la tarea de visibilizar y legislar sobre este problema que afecta a muchas personas en el país

Guardar
Mujer sentada en un sofá cubriéndose la cara con las manos, teléfono móvil sobre la mesa con mensajes visibles.
Violencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia digital no es un fenómeno aislado, sino una extensión del abuso estructural que afecta especialmente a los grupos más vulnerables a nivel global.

Mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas de la comunidad LGBTIQ+, así como periodistas y activistas, enfrentan mayores riesgos en los entornos en línea, señaló Luz María Garay Cruz, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su participación en el Quinto Foro Universitario contra la Violencia Digital, explicó que tanto organismos internacionales como marcos legales en México coinciden en definir estas conductas como agresiones, control, acoso y daño ejercidos mediante tecnologías de la información. Estas prácticas, lejos de ser aisladas, se reproducen constantemente en redes sociales.

Violencia digital y la urgencia de alfabetización

Dentro de las plataformas es común encontrar manifestaciones de violencia psicológica, como extorsión, amenazas o acoso constante relacionado con el aspecto físico, lo que provoca ansiedad y angustia en las víctimas. También se destaca la ciberviolencia sexual como una de las más frecuentes, particularmente contra mujeres.

Otras prácticas incluyen discursos de odio dirigidos tanto a individuos como a grupos, grooming, suplantación de identidad, envío de contenido sexual no solicitado y la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Frente a estas situaciones, muchas personas optan por bloquear contactos, cerrar cuentas o cambiar números telefónicos. Sin embargo, pocas denuncian debido al desconocimiento de los procesos, la vergüenza o la revictimización.

Olimpia Coral Melo pidió que se sancione a ambos policías sin recurrir a la violencia digital. | Jovani Pérez
Violencia digital en México | Jovani Pérez

Garay Cruz subrayó que es fundamental que las personas usuarias tomen conciencia sobre el control de acceso a sus cuentas, protejan su información personal y eviten interactuar con perfiles desconocidos que puedan representar un riesgo. Enfatizó la responsabilidad de las redes sociales en la propagación de contenidos violentos, aunque reconoció que cuentan con mecanismos de control.

Asimismo, destacó que el gobierno mexicano tiene la tarea de visibilizar y legislar sobre este problema. No obstante, aún se dejan de lado aspectos clave como la huella digital, la cual implica que toda información compartida en línea permanece y puede ser difícil de eliminar.

La importancia de la alfabetización digital

Es importante la alfabetización digital, no solo como una herramienta técnica, sino como un proceso que permita a las personas desarrollar habilidades críticas para protegerse.

“Hay poca seguridad digital, porque tenemos contraseñas inseguras; debemos preguntarnos si son fáciles de adivinar, con cuántas personas las hemos compartido, dónde las tenemos apuntadas, si son las mismas en todas nuestras redes sociales o si usamos gestores de contraseñas”.

Finalmente, la especialista concluyó que existe un bajo nivel de autocuidado, por lo que es necesario fomentar una mayor conciencia sobre la privacidad y la seguridad en línea.

Afirmó que la alfabetización digital, debe ir más allá del uso de la tecnología y enfocarse en la formación de usuarios capaces de cuidarse, defenderse y transformar su entorno.

Temas Relacionados

violencia digitalmujeresredes socialesUNAMciberviolenciamexico-noticias

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de abril

¿Rosa Icela Rodríguez será gobernadora de San Luis Potosí? Esto responde sobre posible candidatura

El nombre de la funcionaria ha destacado como uno de los perfiles fuertes de Morena para participar en el proceso electoral de 2027

¿Rosa Icela Rodríguez será gobernadora de San Luis Potosí? Esto responde sobre posible candidatura

Damián Zamogilny lanza dardo contra José Ramón Fernández: “No sabe de futbol”

El conductor de TUDN reaccionó en X a una fulminante crítica que ‘Joserra’ hizo contra Raúl Jiménez

Damián Zamogilny lanza dardo contra José Ramón Fernández: “No sabe de futbol”

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago este viernes 17 de abril

Los depósitos dobles se realizan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago este viernes 17 de abril

“Me siento exquisita”: Karol Sevilla responde a críticas que recibe de los fans de Ángela Aguilar sobre su cuerpo

La cantante y creadora de contenido ahondó sobre la controversia con la esposa de Nodal

“Me siento exquisita”: Karol Sevilla responde a críticas que recibe de los fans de Ángela Aguilar sobre su cuerpo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

Identifican a conductor baleado en Iztacalco como chofer de la diseñadora Sarah Bustani

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína escondidas en un auto en Tamaulipas

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

ENTRETENIMIENTO

“Me siento exquisita”: Karol Sevilla responde a críticas que recibe de los fans de Ángela Aguilar sobre su cuerpo

“Me siento exquisita”: Karol Sevilla responde a críticas que recibe de los fans de Ángela Aguilar sobre su cuerpo

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica por ‘Un vals’, dice Jorge Carbajal

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Jomari Goyso revela que sabía de la boda civil de Ángela Aguilar y Nodal un mes antes de celebrarse

Concierto gratuito de Lila Downs en Iztapalapa: horario, ubicación y alternativas viales

DEPORTES

Jorge Campos revela cuál es el problema de la Selección Mexicana: " Los porteros en nunca han tenido nada que ver”

Jorge Campos revela cuál es el problema de la Selección Mexicana: " Los porteros en nunca han tenido nada que ver”

Aficionado lastima a Keylor Navas en hotel de concentración previo al Pumas vs San Luis

Damián Zamogilny lanza dardo contra José Ramón Fernández: “No sabe de futbol”

Hellas Verona vs Milán: a qué hora y dónde ver en México a Santiago Gimenez

¿Quién es el único futbolista mexicano que sigue con vida en Europa esta temporada?