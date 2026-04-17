Violencia digital: una amenaza que se extiende más allá de la pantalla

Violencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia digital no es un fenómeno aislado, sino una extensión del abuso estructural que afecta especialmente a los grupos más vulnerables a nivel global.

Mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas de la comunidad LGBTIQ+, así como periodistas y activistas, enfrentan mayores riesgos en los entornos en línea, señaló Luz María Garay Cruz, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su participación en el Quinto Foro Universitario contra la Violencia Digital, explicó que tanto organismos internacionales como marcos legales en México coinciden en definir estas conductas como agresiones, control, acoso y daño ejercidos mediante tecnologías de la información. Estas prácticas, lejos de ser aisladas, se reproducen constantemente en redes sociales.

Violencia digital y la urgencia de alfabetización

Dentro de las plataformas es común encontrar manifestaciones de violencia psicológica, como extorsión, amenazas o acoso constante relacionado con el aspecto físico, lo que provoca ansiedad y angustia en las víctimas. También se destaca la ciberviolencia sexual como una de las más frecuentes, particularmente contra mujeres.

Otras prácticas incluyen discursos de odio dirigidos tanto a individuos como a grupos, grooming, suplantación de identidad, envío de contenido sexual no solicitado y la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Frente a estas situaciones, muchas personas optan por bloquear contactos, cerrar cuentas o cambiar números telefónicos. Sin embargo, pocas denuncian debido al desconocimiento de los procesos, la vergüenza o la revictimización.

Violencia digital en México | Jovani Pérez

Garay Cruz subrayó que es fundamental que las personas usuarias tomen conciencia sobre el control de acceso a sus cuentas, protejan su información personal y eviten interactuar con perfiles desconocidos que puedan representar un riesgo. Enfatizó la responsabilidad de las redes sociales en la propagación de contenidos violentos, aunque reconoció que cuentan con mecanismos de control.

Asimismo, destacó que el gobierno mexicano tiene la tarea de visibilizar y legislar sobre este problema. No obstante, aún se dejan de lado aspectos clave como la huella digital, la cual implica que toda información compartida en línea permanece y puede ser difícil de eliminar.

La importancia de la alfabetización digital

Es importante la alfabetización digital, no solo como una herramienta técnica, sino como un proceso que permita a las personas desarrollar habilidades críticas para protegerse.

“Hay poca seguridad digital, porque tenemos contraseñas inseguras; debemos preguntarnos si son fáciles de adivinar, con cuántas personas las hemos compartido, dónde las tenemos apuntadas, si son las mismas en todas nuestras redes sociales o si usamos gestores de contraseñas”.

Finalmente, la especialista concluyó que existe un bajo nivel de autocuidado, por lo que es necesario fomentar una mayor conciencia sobre la privacidad y la seguridad en línea.

Afirmó que la alfabetización digital, debe ir más allá del uso de la tecnología y enfocarse en la formación de usuarios capaces de cuidarse, defenderse y transformar su entorno.