Jorge Campos revela cuál es el problema de la Selección Mexicana: " Los porteros en nunca han tenido nada que ver”

La leyenda de la Selección Mexicana apunta directamente a un factor que no ha dejado que el Tri pueda crecer. (Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images)

Con su característico estilo despreocupado, Jorge Campos realizó una crítica directa al futbol mexicano actual: el verdadero problema de la Selección Mexicana no está en la portería.

El histórico exguardameta aprovechó la presentación de su línea de ropa para reflexionar sobre la identidad y los mayores retos del balompié nacional, incluyendo su faceta como auxiliar de Ricardo La Volpe en el Mundial de Alemania 2006.

¿Por qué no trasciende el Tri?

El exfutbolista sostiene que, mientras el equipo cuenta con arqueros capaces desde hace décadas, el déficit se ubica de medio campo hacia adelante. Desde 1986, dice, la portería se mantiene como zona confiable, y la ofensiva es la que requiere atención antes del próximo Mundial.

El acapulqueño es uno de los arqueros más reconocidos de nuestro país a nivel mundial. (X/90sFootball)

Esta visión refuerza que, para Campos, la seguridad en el arco mexicano ha sido una constante, mientras que la generación de goles es lo que realmente preocupa rumbo a los torneos internacionales.

El exportero subrayó que la seguridad bajo los tres palos es un sello del futbol mexicano, incluso en etapas donde los resultados en torneos internacionales no han sido favorables. “Siempre estamos preparados, tenemos grandes porteros. México está preparado porque hemos tenido problemas para adelante”, enfatiza, fortaleciendo la confianza histórica en el puesto de guardameta.

El propio Campos no deja espacio para dudas al insistir en que el análisis debe centrarse en la capacidad ofensiva del equipo nacional. “Los problemas son de medio campo para adelante. Los porteros en todos los mundiales nunca han tenido nada que ver”, sentencia, manifestando su inquietud ante la falta de soluciones goleadoras más que por quienes defienden la meta.

La colección presentada se concibe así como un reflejo de una visión integral: creatividad dentro y fuera de la cancha, con prendas que rinden homenaje tanto al México colorido como a la perseverancia en el futbol.

El futbolista también jugó como centro delantero por lo que conoce la posición y la falta de trabajo en este lado de la cancha. (Foto: Instagram/@garciaposti)

Las declaraciones de Campos cobran relevancia rumbo a los próximos desafíos internacionales de la selección. Sus opiniones advierten que, si el conjunto mexicano aspira a avanzar, deberá enfocar sus esfuerzos en fortalecer el ataque y no confiar únicamente en una defensa sólida, que, según el histórico arquero, ha sido garantía nacional desde hace décadas.

Un histórico de la Selección Mexicana

Jorge Campos, titular en la portería de la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 1994 y en la Copa Mundial de la FIFA 1998, consolidó su imagen tanto por su desempeño en el campo como por su audacia estética. Durante los años noventa, diseñaba sus propios uniformes y rompía con los moldes tradicionales del futbol, trasladando esa innovación ahora al diseño de ropa con el propósito de inspirar a nuevas generaciones.

El surgimiento de esta colección coincide con un momento en que la selección mexicana enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad competitiva internacional y sobre la conservación de su legado. Campos aprovecha esa dualidad: mientras presenta prendas vibrantes que evocan su pasado, plantea un análisis autocrítico respecto al rumbo del futbol mexicano.

Su espíritu innovador, tanto en la cancha como en el diseño, genera una sinergia única: el color como marca personal y la autocrítica como motor de cambio. Su nuevo proyecto encapsula ambas facetas y suma una perspectiva renovada al debate sobre la evolución del futbol en México.

Durante décadas ha sido el apoyo de muchos arqueros que sueñan con defender los colores de México. (Foto: Twitter/@UniformesSelec1)

Aunque las eliminaciones llegaron en octavos de final, su figura se mantiene vigente en el presente deportivo y cultural, refrendando que el legado se construye tanto desde el campo como a partir de la autenticidad creativa.

La camiseta colorida que alguna vez sorprendió al mundo futbolístico se transforma hoy en un símbolo que conecta con las tendencias actuales y sostiene la discusión sobre el verdadero desafío de la selección nacional.