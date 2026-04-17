Jomari Goyso revela que sabía de la boda civil de Ángela Aguilar y Nodal un mes antes de celebrarse

Las declaraciones del conductor sobre la boda civil de Ángela y Nodal abrieron un debate en redes sociales sobre la temporalidad de las versiones públicas de la pareja. (Captura de pantalla @gomarigoyso)

En una reciente emisión de Despierta América, la conversación entre los conductores giró en torno a la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la cual fue pospuesta debido a cuestiones de seguridad en Zacatecas, según explicó el propio Nodal. Este tema sirvió como detonante para que Jomari Goyso revelara que ya sabía sobre la boda civil que la pareja celebró en 2024, mucho antes de que se hiciera pública la noticia. Cabe recordar que el presentador, un muy buen amigo de Ángela habría sido uno de los testigos en la boda.

El debate surgió después de que Francisca Lachapel cuestionara a Goyso sobre por qué no les había contado a sus colegas sobre la ceremonia religiosa que se esperaba para este mes de mayo. Los conductores expresaron sorpresa y cierta molestia, ya que algunos aseguraron haber preguntado directamente a Jomari si existía una boda y haber recibido evasivas. “Entonces yo te pregunté de la boda y tú me dijiste que no había boda. Y mira, sí había boda, mal amigo”, se escuchó en el set, mientras otro de los presentes agregaba: “Que yo te pregunté a ti de esa boda y me dijiste: ‘¿Qué, qué, de qué me hablas? ¿Qué boda?’”.

El estilista español explicó que supo del enlace al menos un mes antes y pidió permiso en su empleo para asistir. (Instagram)

Frente a las preguntas, Jomari Goyso explicó la razón de su silencio: “Yo te dije: ‘¿De qué boda me hablas?’ Y acá, Nodal acaba de decir que la boda se ha pospuesto”. Cómo sus compañeros no estaban convencidos, el estilista aclaró que, aunque no habló del tema en su momento, sí tenía conocimiento del enlace civil realizado en 2024: “Yo lo sabía mínimo un mes antes que iba a la boda. Lo sabía yo y mi jefa, que no me va a dejar mentir, lo sabía. No sabía dónde yo iba, pero yo dije: ‘Jefa, este día lo necesito libre’. So...”.

Goyso detalló que la boda civil se trató de un evento express, sin planeación pública y de carácter muy privado. “Fue muy privada”, subrayó durante la emisión. Además, restó importancia a no haber sido incluido en la lista de invitados: “No pasa nada, que se pueden casar y no invitarme. Está bien”, expresó con naturalidad.

Mientras el equipo discutía si Jomari podría estar presente en la futura ceremonia religiosa, el estilista insistió: “Nunca pensé que la boda era en mayo, porque a mí nunca nadie me dijo. Que no pasa nada, que se pueden casar y no invitarme”. La conversación terminó entre bromas y especulaciones, con Goyso reafirmando que la pareja mantuvo el secreto hasta el final y que su discreción fue absoluta.

Tras las declaraciones de Jomari Goyso sobre su conocimiento anticipado de la boda civil entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, usuarios en redes sociales comenzaron a comparar sus dichos con las versiones públicas ofrecidas por el propio Nodal. En la entrevista que el cantante dio a Adela Micha, el sonorense aseguró que tanto el inicio de su romance con Ángela como la decisión de casarse habrían sido espontáneas, sin una planeación previa.

Este contraste entre lo expresado por Goyso y lo declarado por Nodal generó suspicacias entre los internautas. Mientras Goyso afirmó que supo de la boda al menos un mes antes de que ocurriera y que incluso reservó la fecha en su agenda, Christian sostuvo que el vínculo y los pasos que siguieron como pareja fueron resultado de decisiones tomadas sobre la marcha.

El conductor aseguró que no hbaía recibido invitación para la boda pospuesta. (Captura de pantalla @premiosjuventud)

Ante estas diferencias, usuarios de plataformas como X y TikTok pusieron en duda la versión de la espontaneidad relatada por Nodal. Varios comentarios señalaron que los tiempos no coinciden, ya que el testimonio de Goyso sugiere que la boda civil no fue un evento improvisado, sino conocido con antelación por su círculo más cercano.

La controversia creció con capturas de pantalla y fragmentos de ambas declaraciones circulando en redes sociales, donde se multiplicaron las especulaciones sobre la verdadera cronología de la relación y el matrimonio. Algunos usuarios plantearon preguntas sobre la transparencia de la pareja respecto a los detalles de su unión, mientras otros defendieron el derecho de los artistas a mantener en privado aspectos de su vida personal.

Así reaccionaron los internautas

Si él sabía un mes antes entonces ¿Desde cuándo andaban?

Otra vez las fechas no cuadran

Dice que lo invitaron un mes antes.. y Nodal dijo que no fue planeado

Mínimo un mes antes gracias por ser un amigoque aclara todo

Cada día salen más fechas