¿Rosa Icela Rodríguez será gobernadora de San Luis Potosí? Esto responde sobre posible candidatura

Rosa Icela Rodríguez evitó da mayor detalles sobre esta posibilidad de participar en las elecciones de 2027 (Imagen Ilustrativa)

En ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la conferencia matutina presidencial de este 17 de abril.

Durante la sección de preguntas, la funcionaria fue cuestionada sobre la posibilidad de dejar su cargo para contender por una candidatura a la gobernatura de San Luis Potosí, de donde es originaria.

Ante ello, la secretaria de Gobernación respondió que ese no era el espacio para responder a temas electorales y que cualquier decisión sería anunciada propiamente. No dijo que sí, pero tampoco que no.

“Los temas electorales no son de esta tribuna, en todo caso, estará en otra instancia cualquier decisión al respecto”, fue la corta respuesta de la funcionaria.

Rosa Icela Rodríguez evitó da mayor detalles sobre esta posibilidad, la cual implicaría necesariamente dejar su cargo actual dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum para iniciar el proceso interno de Morena en busca de ser candidata al estado, en caso de quererlo.

Esta pregunta surge en un contexto en el que Citlalli Hernández, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de las Mujeres hasta ayer, anunció su renuncia para unirse al partido de Morena como Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, rumbo al año electoral 2027.

Además, en días recientes ya comenzaron a destaparse senadoras y senadores que buscarán participar en los procesos electorales internos de sus partidos para buscar una candidatura.

Andrea Chávez, para Chihuahua y Geraldine Ponce, para Nayarit, son los primeros dos perfiles de Morena que anuncian públicamente su búsqueda por las gobernaturas.