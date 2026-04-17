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Aficionado lastima a Keylor Navas en hotel de concentración previo al Pumas vs San Luis

El portero Universitario vivió una escena incómoda durante su llegada al hotel, generando preocupación momentánea en el equipo

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Soccer Football - Liga MX - Play In - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 20, 2025 Pumas UNAM's Keylor Navas before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
El portero Keylor Navas, con su uniforme de juego, mira atentamente al campo, mientras se especula sobre su continuidad con el equipo de Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el arranque de la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el enfrentamiento entre Pumas UNAM y Atlético de San Luis estuvo cerca de verse marcado por un episodio inesperado fuera de la cancha. El protagonista fue el guardameta costarricense Keylor Navas, quien vivió un momento incómodo durante la llegada del equipo a su hotel de concentración.

De acuerdo con lo ocurrido, lo que parecía una convivencia habitual con seguidores terminó por salirse de control. Mientras el arquero atendía a los aficionados, uno de ellos sujetó su mano con fuerza y se negó a soltarlo, generando tensión en el entorno. La acción, que inicialmente pudo interpretarse como una muestra de entusiasmo, derivó en una situación incómoda.

El momento en el que un fan sujeta fuertemente la mano izquierda de Keylor Navas.
El momento en el que un fan sujeta fuertemente la mano izquierda de Keylor Navas.

El incidente escaló cuando el aficionado jaló con mayor intensidad la mano izquierda del portero, provocando un claro gesto de dolor en el rostro del exjugador del Real Madrid y del Paris Saint-Germain. A pesar del mal momento, el futbolista optó por continuar su camino sin detenerse, ignorando nuevas solicitudes de fotos y firmas por parte de otros seguidores que se encontraban en el lugar, así como lo reportó el medio ESPN.

Aunque el hecho no pasó a mayores, generó preocupación momentánea en el entorno universitario, considerando la relevancia del arquero dentro del plantel. Hasta el momento, no se ha reportado una lesión que comprometa su participación en el compromiso correspondiente a esta jornada.

En el plano deportivo, el conjunto auriazul ya aseguró su presencia en la fase final del campeonato. Sin embargo, el cierre del torneo regular representa una oportunidad significativa para la institución. El equipo dirigido por Efraín Juárez aún tiene margen para establecer una nueva marca histórica en torneos cortos.

Jugadores de Pumas festejan tras anotar uno de los goles con los que ganaron a Mazatlán en el torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 12 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Jugadores de Pumas festejan tras anotar uno de los goles con los que ganaron a Mazatlán en el torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 12 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Con duelos pendientes frente a Atlético de San Luis, FC Juárez y Pachuca, los universitarios podrían alcanzar un total de 36 unidades en caso de obtener victorias en todos sus encuentros restantes. Esta cifra superaría el registro actual de 35 puntos, conseguido en etapas anteriores bajo la dirección técnica de Guillermo Vázquez.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Los antecedentes también colocan a Pumas en un escenario alentador, ya que en ocasiones previas en las que alcanzaron ese puntaje mínimo lograron instalarse en la Final, consiguiendo el campeonato en 2011 y el subcampeonato en 2015. El cierre del Clausura 2026, por lo tanto, no solo representa una meta estadística, sino una señal de aspiraciones mayores dentro del torneo.

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