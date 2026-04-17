Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de abril

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 17,18 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,48% frente al dato de la sesión previa, cuando finalizó con 17,26 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,71%, de manera que desde hace un año aún conserva una disminución del 11,06%.

Si confrontamos el valor con fechas previas, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó un ascenso del 0,07%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a los números conseguidos para el último año (8,84%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este momento.