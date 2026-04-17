Damián Zamogilny lanza dardo contra José Ramón Fernández: “No sabe de futbol”

En una imagen dividida, José Ramón Fernández aparece a la izquierda y Damián Zamolginy a la derecha con un trofeo, en el contexto de su polémica sobre Raúl Jiménez en X. (Instagram)

Durante su etapa como futbolista, a modo de broma se decía que Damián Zamogilny “dejaba la patada más bajita en la yugular”. Ahora, en su rol como analista de TUDN, su actividad en X —antes Twitter— no dista de la intensidad que lo caracterizó en la cancha.

Recientemente, el argentino emitió un comentario crítico que fue relacionado con el periodista de ESPN, José Ramón Fernández, quien definió al delantero mexicano Raúl Jiménez como un futbolista “sobrevalorado”.

¿Qué dijo José Ramón Fernández?

Las expresiones de Zamogilny surgen en un momento en que la trayectoria de ‘Joserra’ fue distinguida por figuras clave de la industria del deporte y la televisión.

Fernández presentó en Ciudad de México el libro El Protagonista: José Ramón Fernández, una autobiografía de carácter íntimo donde se abrió como nunca para explorar pasajes de su vida y los sacrificios que hizo para consolidarse como el máximo referente del periodismo deportivo en México.

En entrevista con la influencer Luu VG, José ramón Fernández participó en una dinámica de preguntas donde fue cuestionado por una figura de la Selección Mexicana que considera sobrevalorada.

Sin pensarlo, el periodista respondió: “Raúl Jiménez”, argumentando que su productividad en la Premier League es baja. “Juega en el Fulham de Inglaterra, pero mete algún gol de vez en cuando”.

El clip se viralizó en X y abrió un debate marcado por la polarización. La polémica creció cuando Damián Zamolginy, sin mencionar a ‘Joserra’, desacreditó su opinión.

“Que un señor que no sabe de futbol diga que Raúl Jiménez está sobrevalorado no debería importarle a nadie. Pasemos a otra cosa”.

El periodista deportivo José Ramón Fernández aparece durante una entrevista donde expresa su opinión sobre el futbolista Raúl Jiménez. (X)

Ante la ola de comentarios en su publicación, Zamogilny sostuvo que el periodista de ESPN se ha caracterizado por ejercer una crítica selectiva: “La ‘crítica’ fácil siempre se ha direccionado a Televisa y al América, empresas totalmente opuestas a donde ha trabajado. ¿Alguna ‘crítica’ que afecte los intereses del canal en el que trabaja? NUNCA"

A pesar de la conversación digital que generó la opinión de José Ramón Fernández, no emitió comentarios relacionados con los señalamientos hechos por Damián Zamogilny.

José Ramón Fernández y su legado

Al margen de la controversia, José Ramón Fernández sostuvo un diálogo con Infobae México, donde reflexionó sobre su legado en la televisión y, en especial, en uno de sus programas más icónicos: Los Protagonistas.

Sostuvo que la emisión televisiva que marcó una época ya no conserva el espíritu original con el que fue creada.

Durante la presentación de su libro, el periodista repasó el nacimiento y transformación de la emisión emblemática de los años noventa, que tuvo su origen en los foros de Imevisión y se consolidó con la presencia de figuras como Maradona.

El exfutbolista Damián Zamogilny cuestiona en redes sociales la objetividad periodística de José Ramón Fernández respecto a sus críticas hacia Televisa y el América. (Captura de pantalla: X)

Fernández afirmó que la esencia de Los Protagonistas se ha perdido, a pesar de que el nombre se mantiene y otros conductores como Christian Martinoli y Luis García siguen al frente del programa. “Ya no existe Protagonistas”, señala.

El formato, dijo, surgió ante la necesidad de ofrecer análisis y resúmenes nocturnos de los partidos del Mundial, para quienes no podían verlos en vivo. Su intención era acercar el futbol a la audiencia trabajadora, con contenidos que combinaran información, análisis y entretenimiento.