Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago este viernes 17 de abril

Los pagos de la Beca Benito Juárez del bimestre enero-febrero y marzo-abril se continuarán distribuyendo de manera ordenada este viernes 17 de abril,

Los pagos de la Beca Benito Juárez del bimestre enero-febrero y marzo-abril se continuarán distribuyendo de manera ordenada este viernes 17 de abril, y a continuación te decimos qué beneficiarios reciben su depósito.

La iniciativa va dirigida a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país. Cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Benito Juárez este viernes 17 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben la Beca Benito Juárez este viernes 17 de abril son aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con las letras H, I, J, K, L.

Cabe señalar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar.

Calendario completo de pagos

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Así puedes saber si ya llegó el dinero de la beca

Las familias beneficiarias de la Beca Benito Juárez cuentan con distintas alternativas para confirmar si ya recibieron el pago correspondiente a abril. Muchas de estas opciones facilitan la consulta desde casa o en dispositivos móviles.

Uno de los métodos más directos es el Buscador de Estatus, una herramienta en línea diseñada para brindar información actualizada sobre los depósitos. Para utilizar este recurso, las personas deben ingresar a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y tener a la mano la CURP. Tras introducir este dato, el sistema muestra el estatus de los pagos, permitiendo saber si el depósito ya fue realizado.

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Otra alternativa es el servicio telefónico: quienes prefieran una consulta por voz pueden marcar al 800 900 2000. El sistema solicitará los 16 dígitos de la tarjeta vinculada a la beca para informar si el saldo ya refleja el abono.

La tercera vía es la aplicación del Banco Bienestar, disponible para dispositivos móviles. Al descargar la app e ingresar con los datos de la tarjeta, el usuario puede consultar el saldo de manera rápida y segura, verificando si el pago más reciente ha sido acreditado.