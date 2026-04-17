Dos adolescentes son rescatados tras intento de reclutamiento criminal en Jalisco

Los adolescentes, originarios de Zapotlanejo y Tonalá, fueron rescatados ilesos en la Central Camionera de Zapopan tras horas de incertidumbre. (Facebook)

Dos adolescentes de Jalisco contactaron a presuntos miembros del crimen organizado tras recibir una oferta de empleo a través de TikTok. Los jóvenes, originarios de Zapotlanejo y Tonalá, decidieron viajar a la Zona Metropolitana de Guadalajara atraídos por la promesa de un pago semanal de 20 mil pesos. Según la información revelada, la intervención de la madre de uno de ellos y la rápida acción de las autoridades estatales permitió su rescate en la Central Camionera de Zapopan, antes de que fueran trasladados a otro punto por la organización criminal.

El comisario general Juan González Castañeda declaró que los adolescentes desconocían su destino final. Tras cambiar de vehículo en un segundo punto, uno de los jóvenes perdió contacto con su madre, quien había estado recibiendo su ubicación en tiempo real desde el inicio del trayecto. Al percatarse de la falta de comunicación, la madre reportó la desaparición a las autoridades, lo que activó un operativo en varias centrales de autobuses de la ciudad.

La oferta laboral llegó por medio de redes sociales y los posibles reclutadores se identificaron como integrantes de un grupo criminal. Aunque no portaban armas, los adolescentes recibieron amenazas y se les exigió cortar todo contacto con sus familiares. La presión y el temor a las consecuencias motivaron a los jóvenes a buscar ayuda policial en Zapopan, donde finalmente lograron escapar de sus captores.

La oferta de trabajo y la intervención de las redes sociales

El reclutamiento se dio a través de TikTok, plataforma en la que uno de los jóvenes encontró la supuesta vacante. Posteriormente, compartió la información con su amigo de la infancia. Ambos acordaron reunirse en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, donde fueron interceptados por los presuntos criminales. Los trasladaron a otro lugar para encontrarse con más integrantes de la organización, con la promesa de iniciar su nuevo trabajo.

La oferta de trabajo se realizó mediante redes sociales. REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo

El comisario González Castañeda explicó que no se tienen detalles específicos sobre la vacante ofrecida ni sobre la relación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque este grupo tiene presencia en las zonas donde ocurrió el recorrido de los jóvenes. El funcionario subrayó que la situación se resolvió gracias a la coordinación entre familiares y autoridades estatales, quienes actuaron tras la alerta de desaparición.

El operativo de rescate y la reacción de las autoridades

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en distintas terminales de autobuses de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los agentes de la Secretaría de Seguridad de Jalisco localizaron a los adolescentes cerca de la Central Camionera de Zapopan. Ambos se encontraban sin lesiones y en buen estado de salud.

La intervención oportuna evitó que los jóvenes fueran obligados a integrarse a actividades delictivas. La coordinación entre la denuncia familiar y la respuesta policiaca resultó determinante para impedir que la organización criminal concretara el reclutamiento. El caso puso en alerta a las autoridades locales sobre el uso de redes sociales para captar a menores de edad para actividades ilícitas.