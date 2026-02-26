México

Gobierno habilita venta de boletos para Tren Maya en plataforma europea: cuál es y cómo comprarlos

La secretaria de Turismo destacó que en 2025 el Tren Maya tuvo un incremento de pasajeros extranjeros transportados del 141%

Este jueves en conferencia matutina, se dieron a conocer las cifras de crecimiento del turismo internacional a lo largo del año pasado, destacando que ya se pueden comprar los boletos del Tren Maya de manera digital en plataformas mundiales.

Desde Palacio Nacional, la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora informó que los boletos estarán disponibles en la plataforma FlixBus, líder en el mercado europeo: “Hoy cualquier turista internacional abre esta plataforma y puede comprar su boleto hasta dos años antes, cualquier día de la semana y cualquier horario disponible”, aseguró.

Zamora puntualizó que en 2025 el Tren Maya tuvo un incremento de pasajeros extranjeros transportados del 141%, es decir 97 mil 152 pasajeros, en comparación con el 2024, con 40 mil 350 pasajeros.

con información en desarrollo...

