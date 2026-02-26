México

Ferias internacionales 2026: este es el plan del Gobierno de México para atraer más turistas extranjeros

De Berlín a Tokio, de Los Ángeles a Buenos Aires — México estará presente en más de 20 eventos internacionales durante 2026 para atraer turistas de todo el planeta

Funcionarios de la Secretaría de
Funcionarios de la Secretaría de Turismo muestran el plan de promoción internacional de México para 2026 durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Turismo presentó su hoja de ruta para promocionar a México en el mundo a lo largo de 2026. El calendario es ambicioso: más de veinte ferias internacionales en cuatro continentes, varias caravanas turísticas en ciudades clave de Estados Unidos y Canadá, y una presencia confirmada en los mercados de ocio, negocios y convenciones más importantes del planeta.

El anuncio llegó acompañado de los Indicadores Turísticos 2025, que muestran un México en su mejor momento en materia de visitantes internacionales: casi 48 millones de turistas extranjeros llegaron al país el año pasado, cifra récord. La apuesta del gobierno para 2026 es clara: mantener ese impulso y abrir nuevos mercados.

El arranque ya comenzó: Colombia y España abrieron el año

El calendario no inicia en papel — ya está en marcha. Esta misma semana, del 25 al 27 de febrero, México participa en ANATO 2026, la Vitrina Turística de Bogotá, Colombia, uno de los eventos de turismo más importantes de América Latina. Los resultados preliminares ya son notables: el Pabellón México fue el stand más grande de toda la feria, se cerraron acuerdos comerciales por 128 millones de dólares, y el Caribe mexicano fue designado destino invitado de honor por primera vez en la historia del evento.

Unas semanas antes, México fue país invitado en FITUR Madrid, donde también rompió récords: más de 255 mil asistentes, presencia de 156 países, 559 millones de dólares en nueva inversión hotelera anunciada, y más de cien activaciones culturales y gastronómicas que mostraron al mundo la riqueza de los 32 estados del país.

Marzo y abril: Europa en la mira

El siguiente gran evento es ITB Berlín, del 3 al 5 de marzo, considerada la feria de turismo más importante del mundo. México buscará consolidar su presencia en el mercado alemán y europeo en general, uno de los que más crece en visitantes hacia el país.

En abril, el turno es para WTM Latin America en São Paulo, Brasil, del 14 al 16, donde México buscará captar más turistas del gigante sudamericano. Y del 27 al 30 de abril llega uno de los eventos más esperados del sector: el Tianguis Turístico, que este año se realizará en Acapulco, Guerrero — un guiño simbólico a la recuperación del puerto, que sigue su proceso de reconstrucción tras los estragos del huracán Otis.

Mayo: de Frankfurt a Shanghái

Mayo es el mes más intenso del primer semestre. Del 5 al 8, una Caravana Turística recorrerá ciudades de Canadá. Del 19 al 21, México estará en IMEX Frankfurt, Alemania, uno de los eventos más importantes del segmento de reuniones, incentivos y convenciones — el turismo corporativo que más divisas deja por visitante. Y del 26 al 28, la delegación mexicana viajará a ITB China en Shanghái, apostando por uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para el turismo hacia México.

Verano y otoño: Estados Unidos, Japón, Argentina y más

El segundo semestre no para. En junio, México participará en FIEXPO Latin America en San José, Costa Rica, enfocada en turismo de reuniones. Luego vendrán caravanas en Los Ángeles en junio y en Phoenix en agosto, dos ciudades clave para atraer a la comunidad mexicoamericana y turistas norteamericanos.

Septiembre es especialmente movido: IFTM en París, el Tourism Expo Japan en Aichi, Japón — otro mercado de enorme potencial sin explotar — y FIT en Buenos Aires, Argentina. También está confirmada, aunque pendiente de fecha exacta, la edición del Tianguis Turístico México en China, una caravana de promoción directa en el gigante asiático.

En octubre, la agenda incluye TTG en Rímini, Italia; IMEX Las Vegas, el mayor evento de turismo de reuniones en América; y COTTM en China. Además, una caravana en Houston y Dallas atenderá el mercado texano, históricamente el mayor emisor de turistas hacia México desde Estados Unidos.

El año cierra en noviembre con WTM Londres, ITB Americas en Guadalajara — el único evento que se celebra en suelo mexicano en esta segunda etapa — y el IBTM en Barcelona, España, especializado en turismo de negocios y reuniones.

Imagen del calendario oficial 2026
Imagen del calendario oficial 2026 con fechas y sedes de las principales ferias internacionales y caravanas turísticas donde México tendrá presencia.

¿Por qué importa este calendario?

Cada feria, cada caravana, cada pabellón que México instala en el extranjero tiene un efecto directo en cuántos turistas llegan al país. El turismo internacional generó en 2025 casi 35 mil millones de dólares en derrama económica — más que muchos sectores industriales. Cada dólar invertido en promoción internacional se traduce, tarde o temprano, en vuelos llenos, hoteles ocupados, restaurantes activos y empleos en las comunidades turísticas del país.

Con un mundo que viaja más que nunca — 1,520 millones de turistas internacionales en 2025 según la ONU Turismo — México está decidido a quedarse con una porción cada vez mayor de ese mercado.

