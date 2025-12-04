México

Grupo Mundo Maya: estos son los paquetes turísticos para disfrutar el cierre de año

En la mañanera del día 4 de diciembre se dieron a conocer los paquetes de viajes disponibles para visitar la zona sur del país

Paquetes del tren maya para
Paquetes del tren maya para diciembre y enero (Cuarto oscuro)

Durante la mañanera del día jueves 4 de diciembre se presentaron los paquetes turísticos que el Tren Maya pone a disposición del público para la temporada decembrina.

La administración destacó que, aunque el objetivo principal del proyecto no era ofrecer paquetes de viaje, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo, la aerolínea Mexicana de Aviación y el Grupo Mundo Maya permitió integrar propuestas completas para quienes desean viajar durante el invierno. Según lo expuesto, el Tren Maya ya alcanzó la meta anual de movilizar a un millón 200 mil pasajeros.

En la presentación se subrayó que los paquetes fueron diseñados para atender la demanda de fin de año, ofreciendo desde opciones de cuatro días con tres noches, hasta recorridos de siete días con seis noches. Cada paquete cuenta con diferentes fechas, lo que permite cubrir el flujo de viajeros que buscan experiencias variadas entre playas, zonas arqueológicas y ciudades históricas del sureste. Además informó que del 15 de octubre a la fecha se han posicionado 81 paquetes destinados a esta temporada.

Estos productos turísticos ya se encuentran disponibles a través del portal web del Tren Maya, así como en su aplicación, call center, WhatsApp y el correo paquetesturisticos.tm@defensa.gob.mx. Las autoridades recalcaron que el propósito es facilitar el acceso a rutas completas que permitan disfrutar del patrimonio natural y cultural de la región.

Paquetes disponibles del Grupo Mundo Maya

El Grupo Mundo Maya lanza paquetes turísticos para celebrar el cierre de año a bordo del Tren Maya. (Presidencia)

A continuación, la relación completa de los paquetes presentados, con rutas, duraciones y fechas señaladas:

• El Expreso de Año Nuevo

Ruta AIFA – Tulum – Cancún – Mérida, 4 días y 3 noches. Del 29 de diciembre al 1 de enero.

• Mares y Lagunas

Ruta Tulum – Bacalar – Chetumal, 4 días y 3 noches. Fechas: 9–12 diciembre, 27–30 diciembre, 3–6 enero, 13–16 enero.

• Ruta de las Maravillas

Ruta Mérida – Chichén Itzá – Valladolid – Mérida, 4 días y 3 noches. Fechas: 13–16 diciembre, 10–13 enero, 17–20 enero.

• Alma Libre en el Caribe

Ruta Tulum – Playa del Carmen – Tulum, 4 días y 3 noches. Fechas: 19–22 diciembre, 17–20 enero.

• Entre Lagunas y Leyendas

Ruta Chetumal – Bacalar – Tulum, 4 días y 3 noches. Fechas: 14–17 diciembre y 13–16 diciembre.

• La Tierra del Jaguar

Ruta Tulum – Chichén Itzá – Mérida, 4 días y 3 noches. Fechas: 6–9 diciembre, 10–13 enero.

• Corazón del Mundo Maya

Ruta Mérida – Edzná – Palenque, 5 días y 4 noches.

• Raíces del Mayab

Ruta Mérida – Edzná – Campeche – Mérida, 5 días y 4 noches. Fechas: 8–12 enero.

• Corazón de los Antiguos

Ruta Palenque – Edzná – Mérida, 5 días y 4 noches.

• Entre Pirámides y Palmeras

Ruta Mérida – Chichén Itzá – Tulum, 6 días y 5 noches. Fechas: 8–13 enero.

• Un Tesoro Maya

Ruta Palenque – Calakmul – Palenque, 6 días y 5 noches. Fechas: 25 diciembre – 2 enero.

• Paraíso del Mayab

Ruta Tulum – Cancún – Tulum, 6 días y 5 noches.

• Santuario Maya

Ruta Tulum – Chetumal – Palenque, 7 días y 6 noches. Fechas: 12–18 diciembre.

Estrategia turística de los paquetes

Diversos paquetes incluyen destinos como
Diversos paquetes incluyen destinos como playas, zonas arqueológicas y ciudades históricas. - (Tren Maya)

La propuesta del Tren Maya busca conectar destinos emblemáticos mediante recorridos accesibles y organizados. La intención es que el viajero pueda trasladarse con facilidad entre ciudades coloniales, zonas arqueológicas, playas y reservas naturales, aprovechando la infraestructura ferroviaria.

Cada paquete integra transporte, hospedaje, recorridos definidos para asegurar fluidez en los itinerarios. La colaboración con la Secretaría de Turismo y el Grupo Mundo Maya fortalece la oferta, ya que permite integrar servicios aéreos, rutas claras y una planificación que responde a la temporalidad.

Esto abre la posibilidad de visitar sitios estratégicos en fechas específicas sin preocuparse por la logística, especialmente útil en periodos de alta demanda como diciembre y enero. Así, el viajero encuentra propuestas equilibradas que combinan aventura, descanso y cultura.

