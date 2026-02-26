México

Cuánto cuesta el boleto más barato para The xx en la Ciudad de México

Esto es lo mínimo que te vas a gastar si quieres ver a la agrupación británica

El concierto del 4 de
El concierto del 4 de abril anticipa una selección de éxitos y posibles adelantos del cuarto disco de The XX, aumentando la expectativa entre sus fans. (Instagram/ @thexx)

La banda The xx anunció su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el 4 de abril de 2026 en el Pepsi Center WTC, después de ocho años de ausencia en escenarios nacionales.

El anuncio generó alta expectativa entre los seguidores de la agrupación, quienes buscan asegurar su lugar en el evento considerado uno de los más destacados de la agenda musical de la capital mexicana.

La venta destinada a fans de The xx comenzó el 26 de febrero a las 9:00 horas, seguida por la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banamex desde las 11:00 horas del mismo día.

La venta general estará disponible a partir del 27 de febrero a las 10:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster. Se ofrecerá la opción de 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos para quienes utilicen tarjetas de crédito Banamex.

Precios oficiales y zonas del recinto

El show de The XX
El show de The XX en CDMX forma parte de su gira internacional previa a su participación en Coachella 2026. (Instagram/ @thexx)

El costo de los boletos para la presentación de The xx en el Pepsi Center WTC varía según la ubicación dentro del recinto.

Los precios oficiales, con cargos incluidos, ya fueron anunciados. El más barato de ellos cuesta mil 364 pesos y corresponde a la Sección C.

Esta zona se encuentra elevada y es la más alejada del escenario. Aunque no tiene la mejor vista, el Pepsi Center es un recinto pequeño, por lo que la experiencia sí o sí será satisfactorio.

Otras zonas y precios son Banamex VIP de 2 mil 480 pesos, la zona General cuesta mil 674 pesos, Box Superior está en 984 pesos.

Además, los espacios reservados para personas con discapacidad tienen un precio igual al de la zona General, mil 674 pesos.

Trayectoria de The xx y expectativas para el concierto

(Instagram)
(Instagram)

The xx se formó en Londres en 2005 y es reconocida por su influencia en los géneros de indie pop y electrónica contemporánea. E

l álbum debut del grupo, titulado “xx”, fue galardonado con el Mercury Music Prize y superó los cuatro millones de copias vendidas a nivel mundial. Las producciones posteriores, como “Coexist” y “I See You”, consolidaron su reputación internacional con posiciones destacadas en las listas de Reino Unido y Estados Unidos.

Tras una pausa en la que los integrantes desarrollaron proyectos personales, la banda confirmó en 2025 su regreso al estudio para trabajar en un cuarto disco. El concierto en la Ciudad de México anticipa un repaso por los principales éxitos de la agrupación y la posibilidad de escuchar adelantos del nuevo material, lo que incrementa la expectativa entre los aficionados mexicanos.

