México

Christian Nodal vs J Balvin: internautas reviven su pelea tras polémica con Rauw Alejando y Cazzu

En redes sociales, usuarios trajeron de vuelta la confrontación entre el mexicano y el reguetonero colombiano en 2022

En redes sociales, usuarios trajeron
En redes sociales, usuarios trajeron de vuelta la confrontación entre el mexicano y el reguetonero colombiano en 2022. (Fotos: Ig/@nodal Ig/@jbalvin)

La controversia entre Christian Nodal y Cazzu volvió a captar la atención del público luego de que el cantante mexicano hiciera comentarios sobre su reciente separación. El episodio se intensificó tras el lanzamiento de la canción ‘Rosita’, una colaboración entre Jhayco, Rauw Alejandro y Tainy, en la que se incluye la polémica frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esta mención desencadenó una reacción inmediata de Julieta Cazzuchelli, quien expresó su malestar a través de redes sociales y decidió dejar de seguir a los artistas involucrados, lo que expuso la tensión entre amistades y colaboraciones en la industria musical.

El conflicto escaló cuando Nodal utilizó su canal de difusión en Instagram para responder públicamente a las declaraciones de su expareja. El artista señaló que, desde su perspectiva, la mención en la canción no constituía una ofensa ni implicaba una referencia directa a Cazzu. En palabras del propio cantante: “No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”, expresó.

J Balvin y Christian Nodal
J Balvin y Christian Nodal protagonizaron uno de los más comentados pleitos del 2022. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

El sonorense fue más allá al cuestionar la reacción de la cantante argentina frente a la actitud de sus colegas, sugiriendo que existía una supuesta “selectividad” en la indignación de la artista. El intérprete de “Adiós Amor”, recordó momentos en los que su expareja compartió escenarios o posó para fotografías con personas que, según él, habrían tenido un impacto negativo en la relación de la pareja. Entre los ejemplos señalados, mencionó la participación de Cazzu junto a Belinda y la colaboración con uno de los compositores de ‘Rosita’ durante un show reciente de Bad Bunny en Argentina.

La polémica suscitó rápidamente reacciones en redes sociales, criticando los argumentos y comentarios emitidos por Nodal. Por lo que internautas recordaron la confrontación pública que el cantante sostuvo con J Balvin en 2022, un episodio que también generó un intenso debate en plataformas digitales y se caracterizó por el intercambio de mensajes y memes. El recuerdo de aquella pelea resurgió como referencia a la tendencia de Nodal a responder de forma directa y abierta cuando se siente aludido por sus colegas del medio.

Incluso un usuario en Instagram le dejó un comentario sobre este tema en su perfil, a lo que el intérprete de maricheño contestó lo siguiente: “Cosas que pasan”, escribió.

Christian Nodal respondió en su
Christian Nodal respondió en su cuenta de Instagram. (@nodal)

Así fue la pelea entre Christian Nodal y J Balvin

La pelea entre Christian Nodal y J Balvin comenzó en junio de 2022 a raíz de una publicación en redes sociales. El cantante colombiano compartió una fotografía comparando su propio look con el de Nodal, acompañada de un mensaje que fue interpretado como burla. “Encuentra las diferencias”, escribió J Balvin refiriéndose en ese entonces en el color de cabello que llevaban. Esta acción no fue bien recibida por el cantante mexicano, quien respondió con mensajes directos y críticas hacia el artista colombiano.

“Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la prensa”, respondió el sonorense en aquel 2022.

Christian expresó su molestia por la publicación, señalando que no le parecía apropiada la comparación y reclamó el uso de su imagen con fines de broma. La disputa se intensificó con una serie de mensajes cruzados entre ambos músicos, sumando comentarios irónicos y referencias personales. La confrontación también se trasladó a los seguidores de ambos artistas, quienes participaron con memes y opiniones en plataformas digitales.

Christian Nodal dijo que Balvin es un referente de todo lo que está mal.

Lejos de detenerse, J Balvin continuó con las provocaciones hacia Christian Nodal. Fue cuando el colombiano utilizó un filtro alusivo a Belinda, exnovia del mexicano, y aprovechó para señalar que él sí cumple con sus presentaciones, haciendo alusión a la ocasión en la que Christian canceló un concierto en Medellín, lo que afectó a miles de asistentes. Además, Balvin remató su mensaje con un juego de palabras sobre la imagen publicada, mencionando que se “ve-linda”, en clara referencia a Belinda. Ante estas acciones, Nodal respondió con firmeza y críticas directas al reguetonero.

El intercambio estalló hasta que Nodal anunció que lanzaría una canción dirigida a J Balvin como respuesta a lo ocurrido. El conflicto se mantuvo en el centro de la conversación pública durante varios días, evidenciando la facilidad con la que diferencias personales pueden adquirir notoriedad en el entorno digital y convertirse en tendencia.

