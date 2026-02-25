SEP anuncia nueva suspensión de clases para esta fecha de febrero

SEP anunció un día sin clases para este mes de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una nueva suspensión de clases en todo el país.

Para las familias, la dependencia del Gobierno de México recomendó estar atentas a los avisos oficiales mediante sus canales de comunicación y redes sociales.

La medida busca fortalecer la calidad educativa y dar seguimiento a los compromisos establecidos durante el ciclo lectivo.

La autoridad educativa recordó que el calendario escolar está disponible para consulta en el portal oficial de la SEP y pidió a padres y tutores tomar las previsiones necesarias para la organización familiar ante la suspensión temporal de actividades académicas.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

¿Cuándo será el día en que la SEP suspenderá nuevamente clases?

La fecha en que serán canceladas las clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el viernes 27 de febrero por la junta de Consejo Técnico Escolar.

De acuerdo con la dependencia federal, esta medida responde a la necesidad de realizar actividades de planeación docente y revisión de avances académicos en los planteles educativos de nivel básico.

Según informó la SEP, la suspensión aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

El calendario escolar 2026 establece fechas específicas para la realización de sesiones del CTE, espacio en el que directores y maestros analizan estrategias para mejorar el aprendizaje.

La dependencia detalló que el personal docente y directivo deberá acudir a sus planteles para participar en las actividades programadas, mientras que los estudiantes reanudarán clases el lunes 2 de marzo.

Las clases serán suspendidas este viernes 27 de febrero. (Cuartoscuro)

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) de la SEP?

La junta de CTE es una reunión institucional que se lleva a cabo en las escuelas de nivel básico en México, como parte del sistema educativo nacional.

Su propósito principal es reunir al personal docente y directivo para analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas sobre la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estas sesiones se desarrollan de manera periódica, generalmente al finalizar cada mes, y son obligatorias para todos los integrantes del plantel educativo.

Durante la junta de CTE, los participantes revisan los avances académicos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias para fortalecer el desempeño de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión institucional que se lleva a cabo en las escuelas de nivel básico en México. Crédito: Cuartoscuro.

Además, se abordan temas como la convivencia escolar, la gestión administrativa y la implementación de programas educativos promovidos por las autoridades educativas.

Entre las acciones que se realizan en estas juntas destacan:

Análisis de los resultados académicos de los estudiantes.

Elaboración y seguimiento de planes de mejora escolar.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas pedagógicas entre docentes.

Revisión de casos específicos que requieran atención especial, como alumnos con rezago o necesidades educativas particulares.

Evaluación de la aplicación de programas transversales, como convivencia escolar, inclusión y equidad.

La participación en la junta de CTE contribuye a la formación profesional del personal docente, fomenta el trabajo colaborativo y fortalece la toma de decisiones informadas en beneficio de la comunidad escolar.

Estas reuniones constituyen un espacio fundamental para la planeación estratégica y el mejoramiento continuo de las escuelas, impactando directamente en la calidad educativa.