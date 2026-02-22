México

Suspenden clases en Michoacán por operativos de seguridad tras muerte de El Mencho

Otros estados como Jalisco, Querétaro, Colima y Nayarit adoptaron la misma medida

Las escuelas de todos los
Las escuelas de todos los niveles, turnos y modalidades en Michoacán deberán acatar la instrucción de la Secretaría de Educación del Estado FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán anunció la suspensión de clases el lunes 23 de febrero en todos los planteles públicos e incorporados del estado tras el abatimiento de Nemesio Oseguera alias El Mencho.

La medida, según informó Gabriela Molina, busca resguardar la integridad de estudiantes, personal docente y trabajadores de la educación.

La disposición alcanza todos los niveles, desde educación Básica hasta Superior, y abarca tanto escuelas públicas como incorporadas, sin distinción de modalidad.

Desde la dependencia estatal se enfatizó que la decisión responde a criterios de responsabilidad y prevención.

El objetivo central es ofrecer certeza y tranquilidad a las familias michoacanas en un contexto que requiere acciones anticipadas.

La SEE mantiene una comunicación constante con las instancias de seguridad y la Secretaría de Gobierno. Dicho contacto busca garantizar que las medidas adoptadas sean las más adecuadas ante la situación actual.

La autoridad educativa solicitó a la comunidad escolar consultar únicamente los canales oficiales para recibir información actualizada sobre el regreso a clases o eventuales cambios en la situación.

*Información en desarrollo

