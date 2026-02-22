Colima suspende clases en todos los niveles por operativo tras muerte de El Mencho

No habrá clases en Colima el 23 de febrero (Cuartoscuro)

El Gobierno del Estado de Colima ordenó la suspensión de clases presenciales para el lunes 23 de febrero como medida de seguridad tras muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

Actualmente se realizan operativos de seguridad para contener ataques violentos por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La suspensión aplica a todos los niveles educativos y turnos, una medida que se extenderá a lo largo del territorio estatal.

(gobiernocolima)

La decisión, comunicada por la Secretaría de Educación y Cultura, responde a la necesidad de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, tras una serie de recientes operativos de seguridad en la región.

La prioridad, según la autoridad educativa, es garantizar la seguridad de la comunidad escolar ante contextos que han requerido una intensificación de acciones preventivas.

El llamado dirigido a madres, padres y personal escolar es claro: se recomienda prestar atención a los comunicados oficiales, ya que cualquier novedad sobre la reanudación de actividades será informada a través de los canales gubernamentales.