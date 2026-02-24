México

¿Hay clases hoy en Edomex tras el abatimiento de ‘El Mencho’? Esto dice el gobierno

Las autoridades mantendrán vigilancia constante y coordinación con instancias de seguridad para proteger a estudiantes y personal educativo en el Estado de México

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrida el pasado domingo 22 de febrero, se registraron hechos violentos presuntamente realizados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en distintas zonas y entidades del país.

Ante este contexto, autoridades estatales, entre ellas la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, determinaron suspender actividades laborales y escolares como medida preventiva para proteger a la ciudadanía.

Suspensión de clases en 14 municipios del Estado de México

La Secretaría de Seguridad Estatal (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que el lunes 23 de febrero se suspendieron actividades escolares en todos los niveles educativos en 14 de los 125 municipios del Estado de México.

Los municipios donde no hubo clases fueron:

  • Axapusco
  • Huehuetoca
  • Donato Guerra
  • San José del Rincón
  • Jilotepec
  • San Antonio la Isla
  • Villa de Allende
  • Xonacatlán
  • Polotitlán
  • Tultitlán
  • Tecámac
  • Coacalco
  • Chalco
  • Hueypoxtla

Aunque la suspensión oficial se limitó a estas demarcaciones, en otros municipios no incluidos en la lista algunas familias decidieron no llevar a niñas, niños y adolescentes a las aulas como medida preventiva, priorizando su seguridad ante la incertidumbre generada por los hechos violentos.

¿Hoy hay clases en Edomex?

Este martes 24 de febrero surgió la duda entre madres, padres y tutores: ¿se reanudan las clases en el Estado de México?

La respuesta es sí. A través de su cuenta oficial en la red social X, el Gobierno del Estado de México informó que “a partir del martes 24 de febrero se retoman las actividades escolares presenciales con normalidad en los 125 municipios de la entidad”.

La SECTI precisó que el regreso aplica para estudiantes de educación inicial, básica, bachillerato y nivel superior. Además, hizo un llamado a madres y padres de familia, tutores, estudiantes, docentes y personal administrativo a acudir a las instalaciones escolares y retomar las actividades de manera regular.

La dependencia también subrayó que mantiene coordinación permanente con las instancias de seguridad y que continuará atenta al desarrollo del regreso a clases en toda la entidad, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la comunidad escolar.

En medio de un contexto que ha generado preocupación entre las familias mexiquenses, las autoridades reiteraron que el monitoreo de la situación será constante para priorizar la seguridad de estudiantes y personal educativo.

