Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina A

Un consumo adecuado de este micronutriente puede marcar la diferencia al proteger la visión, reforzar las defensas y apoyar el desarrollo en la infancia y el embarazo

El aporte equilibrado de este
El aporte equilibrado de este nutriente esencial tiene un impacto positivo en la protección contra infecciones y problemas de crecimiento, sobre todo en niños y mujeres embarazadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina A es un nutriente esencial para el funcionamiento del organismo y juega un papel clave en la prevención de diversas enfermedades.

Su aporte adecuado contribuye a mantener la salud visual, fortalecer el sistema inmunológico y favorecer el desarrollo infantil.

Diversos estudios han demostrado que una dieta rica en vitamina A puede reducir el riesgo de desarrollar diferentes padecimientos. Tal como te contamos a continuación.

Conocer las mejores fuentes, tanto
Conocer las mejores fuentes, tanto animales como vegetales, puede ayudarte a fortalecer la salud ocular, la piel y las defensas naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina A

La vitamina A desempeña un papel fundamental en el organismo y contribuye a la prevención de diversas enfermedades y trastornos. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud, su consumo adecuado puede ayudar a prevenir los siguientes padecimientos:

  • Ceguera nocturna y xeroftalmia: La vitamina A es esencial para la salud ocular y la función visual, previniendo la ceguera nocturna y la sequedad extrema de la córnea (xeroftalmia), que pueden conducir a la ceguera irreversible, especialmente en niños.
  • Infecciones respiratorias y diarreicas: Refuerza el sistema inmunológico, reduciendo el riesgo y la gravedad de infecciones respiratorias y gastrointestinales, sobre todo en niños pequeños.
  • Desnutrición y retraso en el crecimiento: Favorece el desarrollo y el crecimiento adecuados en la infancia, ayudando a prevenir retrasos causados por deficiencias nutricionales.
  • Complicaciones del embarazo: En mujeres embarazadas, la vitamina A contribuye al desarrollo fetal y puede reducir el riesgo de complicaciones obstétricas derivadas de su déficit.
  • Problemas de piel: Su función en la regeneración celular ayuda a prevenir afecciones cutáneas como sequedad, descamación y algunas formas de acné.

Un aporte suficiente de vitamina A es clave para preservar la visión, fortalecer las defensas y mantener la integridad de la piel y las mucosas.

La vitamina A mantiene la
La vitamina A mantiene la integridad de la piel y las mucosas, evitando problemas como sequedad y acné. (Freepik)

Cuáles son las mejores fuentes de vitamina A

Las mejores fuentes de vitamina A se encuentran tanto en alimentos de origen animal como vegetal. Se presenta en dos formas principales: retinol (vitamina A preformada, de origen animal) y carotenoides (provitamina A, de origen vegetal, principalmente betacaroteno).

Alimentos de origen animal (retinol)

  • Hígado de res, cerdo o pollo: Es el alimento más rico en vitamina A.
  • Aceite de hígado de bacalao: Fuente concentrada de retinol.
  • Leche entera y productos lácteos: Quesos, mantequilla y yogur.
  • Huevos: Especialmente la yema.
  • Pescados grasos: Como el salmón y el atún.

Alimentos de origen vegetal (carotenoides)

  • Zanahoria: Alta concentración de betacaroteno.
  • Camote (batata, boniato): Rico en vitamina A.
  • Espinaca y otras verduras de hoja verde oscura: Aportan cantidades significativas.
  • Calabaza: Buena fuente de carotenoides.
  • Mango, papaya, melón y albaricoque: Frutas de color naranja o amarillo.
El consumo equilibrado de alimentos
El consumo equilibrado de alimentos ricos en retinol y carotenoides ayuda a cubrir las necesidades de vitamina A del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo convierte los carotenoides de los vegetales en vitamina A según sus necesidades. Incluir ambos tipos de fuentes en la dieta contribuye a cubrir los requerimientos diarios de esta vitamina.

