Acuerdo comercial México–Unión Europea impulsará exportaciones: ¿De cuánto será el aumento?

Acuerdo comercial México–Unión Europea impulsará exportaciones.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard dio a conocer la cifra en que aumentarán las exportaciones tras la firma del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, durante la mañanera del pueblo de este 16 de abril en Palacio Nacional.

“Depende de varios factores, entre que tanto crecimiento tenga la Unión Europea económicamente, pero suponemos que nuestra posibilidad puede llegar aumentar las exportaciones en un 30%”, declaró el funcionario.

Asimismo, afirmó que “con la UE se llegó a la modernización del tratado, y sí elimina un gran número de aranceles de diversos sectores”. Agregó que las industrias más favorecidas serán:

Sector agropecuario

Industria automotriz

Indicó que este documento traerá nuevas oportunidades para el país de exportación, principalmente en manufactura avanzada, y los otros sectores.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

México y la Unión Europea avanzan hacia la ratificación del acuerdo comercial

Ambas naciones están cerca de actualizar su tratado, con la meta de eliminar completamente los aranceles sobre productos clave como el queso, aves de corral, carne de cerdo, chocolate y vino.

El Parlamento Europeo aseguró que próximamente se realizarán las votaciones para la modernización del documento en julio y se prevé que su firma suceda en una cumbre en Ciudad de México durante mayo.

Esta renovación representa la posibilidad de acceder a un mercado europeo de casi 450 millones de consumidores, en el que México actualmente tiene una presencia limitada en importaciones agroalimentarias.

Dentro del convenio, no solo se contempla la eliminación de gravámenes, sino también la reducción de barreras comerciales, la agilización de trámites y la mejora de condiciones para empresas de todos los tamaños.

Por otro lado, el embajador de la Unión Europea en México destacó que el nuevo tratado eliminaría cuotas que aún afectan a ciertos productos. El sector agroalimentario mexicano resultaría especialmente beneficiado, ya que los países europeos son de los mayores importadores de alimentos del mundo, con compras anuales que superan los 750 mil millones de dólares.

Actualmente, las exportaciones mexicanas se posicionan como el segundo destino de la UE, consolidando a México como el tercer socio comercial del bloque europeo.

Empresas mexicanas participarán en misión comercial en Canadá

Más de 300 empresas mexicanas viajarán a Canadá como parte de una misión comercial considerada histórica, impulsada por la Secretaría de Economía. El objetivo es generar acuerdos concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión mediante encuentros directos entre compañías de ambos países.

De acuerdo con autoridades, esta iniciativa busca fortalecer la relación económica bilateral y ampliar la presencia de empresas mexicanas en el mercado canadiense, en un contexto marcado por la revisión del T-MEC y la reconfiguración de cadenas de valor en América del Norte.