¿Qué dice la letra de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que revivió la polémica entre Cazzu y Christian Nodal?

Una breve mención en el sencillo generó reacciones en redes sociales por parte de la intérprete argentina y el sonorense

La canción "Rosita" de Rauw
La canción “Rosita” de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco menciona a Christian Nodal y revive polémica con Cazzu en redes sociales. (RS / EFE)

Christian Nodal y Cazzu regresaron al centro de la controversia luego de que el cantante Rauw Alejandro estrenara el sencillo “Rosita”, junto a Tainy y Jhayco.

Desde el fin de semana, la letra de la canción comenzó a adquirir popularidad en redes sociales, principalmente el fragmento que hace alusión al sonorense y su historia de amor con Ángela Aguilar.

El fragmento sobre Christian Nodal
El fragmento sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar en 'Rosita' generó debates entre seguidores y aumentó el interés por la letra. (IG: @nodal // @cazzu // REUTERS: Marco Bello)

Qué dice la canción “Rosita” de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco

Pese a que el intérprete de “Botella tras botella” solo se menciona una vez, su nombre ha generado interés por parte de sus seguidores de conocer la letra.

Además de la línea: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", que sigue generando debate entre los seguidores de Cazzu y Nodal, contiene otras estrofas como:

Baby, tú ‘tás dura, que Dios te guarde

Tú posteaste, y like tuve que darle

Te mando mi contacto pa’ que lo guarde’

Y si es que estás acostumbrá’, me tira’ más tarde

Cuando te sientas sola

O si vas pa’ la calle

Escribe muchos hola

Y lo que nadie sabe

Es que está sola, solita, los panties rosita

Y muchos le tiran, pero los evita

Y vino blanco y una copita

No invita, no, no tiene a nadie en la lista

Pese a que es breve el momento en que se hace referencia la historia de los cantantes de “Dime cómo quieres”, el debate y las declaraciones por parte de ambos siguen generando reacciones.

La mención a Nodal en
La mención a Nodal en ‘Rosita’ es breve, pero originó nuevas disputas sobre su relación pasada y su actual matrimonio con Ángela Aguilar. (IG: @nodal)

Revive disputa entre Nodal y Cazzu por su hija Inti

Desde el estreno del sencillo, una de las primeras en reaccionar fue la cantante argentina, quien dejó ver su descontento con algunas indirectas en X y más tarde publicó la carta titulada “Tiradera”.

La expareja de Nodal arremetió contra la referencia del sonorense en la canción y también hizo énfasis en el pacto patriarcal, postura que parece haber generado desagrado en una de las partes.

Horas después, el ahora esposo de Ángela Aguilar se dejó ver molesto en su canal de difusión de Instagram, donde arremetió contra su expareja y aseguró que era “un dramón”.

“Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido. No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”, expresó.

Christian Nodal respondió desde Instagram,
Christian Nodal respondió desde Instagram, restando importancia a la polémica y defendiendo el uso de referencias en el género urbano. (Captura de pantalla)

Respecto a Cazzu, pidió que se dejara de utilizar a su primogénita para alimentar la polémica y aseguró estar abierto a llegar a un trato justo que beneficie a la menor.

“Lo más importante, si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono, ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”, sentenció.

