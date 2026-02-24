México

Christian Nodal envía contundente mensaje tras reacción de Cazzu a la canción de Rauw Alejandro

El cantante mexicano no se quedó callado ante las referencias sobre su vida en el tema “Rosita”

Christian Nodal responde al lanzamiento
Christian Nodal responde al lanzamiento de 'Rosita' asegurando que la canción hace referencia directa a su relación con Ángela Aguilar. (Instagram)

En medio del reciente lanzamiento de Rosita, tema intérpretado por Rauw Alejandro, Jheyco y Tainy, Christian Nodal decidió enviar un contundente mensaje a través de su canal de difusión, pues en el sencillo se menciona su nombre.

Además del cantante sonorense, diversas cuentas han comenzado a difundir la supuesta acción de Cazzu al respecto, quien habría dejado de seguir a sus colegas tras el lanzamiento musical.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Nodal asegura que se ha hecho un drama por una línea de la canción

Por medio de su canal de difusión de Instagram, el intérprete de éxitos como “Botella tras botella” dejó ver su postura ante la canción que hace referencia a su historia de amor con Ángela Aguilar, su esposa.

“El Diablo. Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido”, se lee al principio del mensaje.

Posteriormente, asegura que no hacen falta neuronas para saber que es una referencia clara a él; incluso asegura que parece ser en tono de burla a su fama de “alma enamorada”:

“No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Nodal arremete contra Cazzu por el estreno de “Rosita”

Pese a dejar ver que no se siente atacado porque su nombre haya sido colocado en el sencillo, pues considera que se trata de un tema “para perrear en pleno 2026”, asegura que no entiende que la indignación sea selectiva, dejando entrever que sus siguientes palabras son para Cazzu.

“Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que seguramente no contará”, explicó.

Sin “entender” como una referencia musical de sus colegas se convierte en traición, hizo énfasis en que considera que la cantante argentina está utilizando la maternidad para avivar la polémica que los rodea.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cazzu estaría usando su papel de mamá para manipular la narrativa, asegura Nodal

Aunque se creía que la polémica estaba disminuyendo, Nodal sorprendió al explotar a través de su mensaje al dejar entrever que Cazzu estaría manipulando la narrativa para ganar “corazones” de mujeres que empatizan con su historia.

“Defienden a capa y espada porque, entre mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas, memoria selectiva, manipulación de narrativa y, por supuesto, también muchas cosas buenas coexisten, se ganó corazones”, señaló.

Finalmente, aseguró que las conversaciones directas podrían resolver varios problemas, pues considera que lo demás es espectáculo.

“Y lo más importante, si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono, ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”, sentenció.

De esa forma, el Christian Nodal** pide que su hija quede fuera de todos los discursos

