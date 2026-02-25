México

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa que escucha la música de Mía y Erik Rubín: “Es buenísima”

El sobrino de Pepillo Origel y entrenador físico demostró su admiración por los proyectos musicales del ex Timbiriche y su hija, Mía Rubín

Luis Carlos Origel demuestra respeto y armonía al hablar sobre Erik Rubín y Mía Rubín, figuras clave en la familia de Andrea Legarreta (@erikrubinoficial, @andrealegarreta, @lcorigel, Instagram)

Luis Carlos Origel, actual pareja de Andrea Legarreta, ha señalado que disfruta la música de Erik Rubín, exesposo de la conductora. Origel también mencionó su afinidad por diferentes géneros y mostró admiración por el talento de Mía Rubín, hija de Legarreta.

Con esto, ha reafirmado la buena disposición y respeto hacia la familia, comportamiento que denota una convivencia armoniosa entre los involucrados.

Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el entrenador expresó que tiene un gusto musical extenso.

“Claro, su música es buenísima, a mí me encanta la música; me gusta de todo, la verdad es un gran artista que también admiro muchísimo la música de Erik, la de Mía, como también hemos estado escuchando mucho de su música, son grandes artistas y toda mi admiración, por supuesto; siempre mi admiración al trabajo y a las personas que son grandes profesionales”, comentó Origel.

Así, recalcó el reconocimiento tanto a Rubín como a su hija, quienes resaltan por su trabajo en el medio musical.

El entrenador Luis Carlos Origel destaca su gusto por la música de Erik Rubín y la admiración hacia el talento de Mía Rubín (Instagram)

Afinidades musicales y familiares en la relación

La relación sentimental entre Origel y Legarreta avanza en un clima de comprensión y gustos compartidos. De acuerdo con Origel, su vínculo destaca por tener varias coincidencias, lo que contribuye a sobrellevar la exposición pública y las demandas del entorno mediático.

El pasado 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín, la pareja compartió en redes sociales fotografías de una escapada a San Miguel de Allende, Guanajuato. Legarreta escribió: “Es que... San Valentín en San Miguel contigo”, mientras Origel respondió con un mensaje sobre la importancia de coincidir en la vida.

Publicaciones constantes en sus cuentas mantienen a la audiencia al tanto de la evolución del noviazgo y refuerzan la percepción de una relación estable, basada en el apoyo y la complicidad. Este acercamiento también abarca el trato hacia las hijas de Legarreta.

San Miguel de Allende fue el escenario donde Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel celebraron juntos el Día de San Valentín, compartiendo su felicidad en redes sociales (Captura de pantalla Andrea Legarreta)

La convivencia familiar y rumores recientes

Origel ha hablado sobre la convivencia con Mía y Nina, hijas de Legarreta y Rubín, y agradeció el recibimiento que ha tenido junto a la familia de la conductora. Además, destacó que ambos han recibido comentarios positivos del público, lo cual refuerza su confianza como pareja.

Respecto a las especulaciones sobre una posible boda, Origel reaccionó entre risas y evitó ahondar en detalles:

“Siempre hay comentarios de todo tipo, en las redes está la opinión de muchas personas, pero la mayoría de comentarios han sido muy positivos y siempre tomando lo mejor de cada una de las personas que están del otro lado”, dijo.

Al ser consultado sobre la vida sentimental de Rubín, fue claro al no opinar al respecto: “No sé y no me toca opinar. Le deseo siempre lo mejor”. Así, Origel mantiene una postura de respeto hacia la familia, evitando involucrarse en temas externos.

El noviazgo de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se confirma públicamente el 14 de enero de 2026 tras años de amistad y cercanía (Instagram: Andrea Legarreta)

Confirmación del noviazgo y contexto temporal

El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se hizo público el 14 de enero de 2026. Desde esa fecha, la pareja comenzó a compartir momentos personales a través de sus redes sociales. Antes de formalizar su relación, ambos mantuvieron una amistad durante años, lo que, según la conductora, permitió construir una base marcada por la confianza y el respeto.

Legarreta ha expresado en distintas ocasiones el afecto que siente por Origel. “Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente. Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años... he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, señaló la presentadora.

