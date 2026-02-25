México

Hot Wheels Monster Trucks Live 2026 en CDMX: fechas, precios y boletos

Te damos todos los detalles para que no te pierdas este evento

La emoción de los autos gigantes llega a la Ciudad de México con Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire, el espectáculo familiar que hará vibrar la Arena CDMX en los próximos meses.

Prepárate para ver en acción a los camiones más icónicos de Hot Wheels, acrobacias extremas y muchas sorpresas en un show lleno de luces, fuego y adrenalina.

¿Qué verás en el show?

  • Monster Trucks legendarios: Mega Wrex™, Tiger Shark™, HW 5-Alarm™, Bone Shaker™, Bigfoot®, Gunkster™ y el debut del Skelesaurus™.
  • Aparición especial: Un robot que se transforma y el equipo de motocross Hot Wheels Monster Trucks Live Freestyle con saltos y maniobras aéreas.
  • Efectos Glow-N-Fire: Luces, proyecciones y ambientación de alto impacto.

Experiencias adicionales

  • Power Smashers Pre-Show: Con acceso a la pista, exhibición de los camiones, firma de autógrafos y oportunidad de ver de cerca los diseños. Aplica para boletos en secciones 301 a 303, 305 a 311, 313 a 315. Horario: 4:30PM a 5:45PM (previo a la función de las 7:00PM).
  • VIP Backstage Experience: Recorrido exclusivo guiado, acceso al pre-show, kit de merchandising oficial y experiencia detrás de escena. Aplica para boletos en secciones 304, 357, 358, 312, 373, 374. El VIP comienza a las 5:15PM.
¿Cuándo y dónde es Hot Wheels Monster Trucks Live 2026?

  • Fechas: Sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026
  • Sede: Arena CDMX, Ciudad de México

¿Cuánto cuestan los boletos y cómo comprarlos?

  • Precios: Van de $519 hasta $4,271 MXN, según sección y experiencia elegida.
  • Venta de boletos: En plataformas autorizadas y taquillas de la Arena CDMX.
  • Recomendación: Compra con anticipación, ya que hay zonas con acceso a experiencias exclusivas y los pases pueden agotarse.
Consejos para disfrutar el evento

  • Llega con tiempo para aprovechar las experiencias previas y evitar filas.
  • Lleva tapones auditivos para los más pequeños, ya que el show incluye sonidos potentes.
  • Consulta la página de venta de boletos para revisar disponibilidad y zonas.

Hot Wheels Monster Trucks Live 2026 es el plan perfecto para familias, coleccionistas y amantes de la adrenalina. Un espectáculo que une generaciones y convierte cada función en una experiencia inolvidable.

