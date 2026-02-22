Alessandra Rojo de la Vega critica costo de concierto de Shakira en el Zócalo, internautas reaccionan en redes sociales

Alessandra Rojo de la Vega polemiza contra concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX.

Luego de que la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunciara el día de ayer, 20 de febrero de 2026, que Shakira se presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, criticó el evento por el supuesto costo para la administración capitalina, sin embargo, internautas le han recordado quién financiará el concierto de la colombiana.

¿40 millones de pesos por el concierto de Shakira en el Zócalo?

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró en su cuenta de X que un concierto de la artista invitada cuesta alrededor de 40 millones de pesos, desconociendo cómo hará la administración de Brugada para pagarlo y calificando la noticia como “indignante”:

“Shakira cobra alrededor de 40 millones de pesos en un concierto. De verdad alguien se cree esa tontería de qué “regaló el show”. A esta ciudad le falta drenaje, movilidad, buen transporte público, el reencarpetado de muchas calles y sistema de salud digna. Indignante”,

Mensaje que no pasó desapercibido, ya suma más de 800 comentarios y supera los 2 mil 700 retweets, entre las reacciones que acumula la publicación se puede leer:

“Sobre Todo en la Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo..son un caos... pobres, al menos Shakira les hará. El día feliz”.

“¿Dónde puedo ver tu propuesta para drenaje, la movilidad, buen transporte público, reencarpetado de calles y sistema de salud digna?"

“ Lo va a pagar Grupo Modelo, por su 100 aniversario . Infórmese primero, servidora pública.”

“¿De verdad quieres entrar en esos temas de todos los recursos que desvían los políticos? ¿Quieres que se haga una auditoría a cuanto gastas tú en tu puesto? Pd: ¿Quién chingados dijo que Shakira “regaló el show” en el póster viene de quién es el evento”.

“Es imposible que un patrocinador cubra la totalidad del costo del evento. Es taquilla +patrocinadores+bebidas y alimentos para poder costear el vento”.

Este 20 de febrero de 2026 Clara Brugada confirmó la presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX. (Crédito: @ClaraBrugadaM)

¿Quién pagará el concierto en el Zócalo?

El día de ayer durante el anuncio del gran evento, el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cochenzo, tomó la palabra junto a la jefa de Gobierno y agradeció que la Ciudad de México abra sus puertas para la realización de actividades masivas como el próximo concierto. Cochenzo destacó la relación histórica de la empresa con la capital, al recordar: “Aquí nacimos hace cien años con una marca que representa el ingenio y la calidad hecho en México. Desde entonces, Corona ha acompañado las celebraciones de su gente.”

La iniciativa de Grupo Modelo forma parte de los festejos por el centenario de la compañía. Según explicó Cochenzo, la marca busca fortalecer su lazo con los capitalinos mediante eventos que celebren la identidad local. “Por eso, hoy, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, queremos invitar a todos al gran concierto de Shakira en el corazón de esta gran ciudad”, añadió el directivo.

La mandataria capitalina, Clara Brugada, remarcó que el concierto no implicará gasto alguno para el erario público. Subrayó que la organización y el financiamiento estarán completamente a cargo de Grupo Modelo, resaltando que el evento se integra en el programa de conmemoraciones por los cien años de la empresa. De esta forma, la administración local actúa únicamente como facilitadora para el uso del Zócalo, mientras que el patrocinador asume todos los costos logísticos y operativos, sin embargo, no se ha dado a conocer si el costo de la seguridad y el mobiliario utilizado también irá por cuenta del grupo cervecero.