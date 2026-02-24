Se celebra el Día de la Bandera 2026 en medio de una sangrienta captura de El Mencho

El enfrentamiento armado dejó un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un agente estatal y una mujer civil muertos, según autoridades. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El operativo militar del 22 de febrero culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, en vísperas del Día de la Bandera.

Autoridades federales señalaron que la pareja sentimental del capo fue un elemento determinante para su localización. Además, la operación dejó un saldo de decenas de víctimas entre fuerzas armadas y civiles.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), explicó que la pareja sentimental de “El Mencho” fue clave para su captura, y detalló los procedimientos de inteligencia militar que permitieron ubicar al líder del CJNG en una cabaña de Tapalpa.

El operativo militar en Tapalpa, Jalisco, culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". (Anayeli Tapia/Infobae)

Los indicios obtenidos posibilitaron el despliegue de fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, que corroboraron la presencia del capo y se enfrentaron a resistencia armada.

Cuando comenzó el enfrentamiento, Oseguera Cervantes y su círculo huyeron hacia una zona boscosa. Las fuerzas federales rodearon el área. Durante la persecución, los agresores dispararon contra un helicóptero militar, que debió realizar un aterrizaje de emergencia.

Pese a los esfuerzos por evacuar a los heridos, tanto Oseguera Cervantes como integrantes de su escolta murieron en el trayecto. Sus restos fueron trasladados a Morelia y Ciudad de México.

De forma paralela, el operador financiero identificado como Hugo “H” “Tuli” falleció en El Grullo, Jalisco, tras intentar escapar y enfrentarse a las autoridades.

El saldo de las confrontaciones fue elevado. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la fiscalía estatal y una mujer civil. El general Trevilla Trejo reconoció la labor de las fuerzas armadas ante la prensa y destacó: “Damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa... cumplieron su misión”.

Orígenes y ascenso de “El Mencho”

Rubén Oseguera Cervantes fue incluido en 2016 en la lista de los fugitivos más buscados de Estados Unidos, con una recompensa que llegó a 15 millones de dólares. - crédito X

La trayectoria de Nemesio Oseguera Cervantes en el crimen organizado se remonta a los años noventa, cuando fue integrante de Los Valencia o Cártel del Milenio. Con el tiempo, se convirtió en objetivo relevante para autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

En 2016, fue incluido por el gobierno estadounidense en la lista de los fugitivos más buscados. Una corte federal de Texas emitió orden de captura y, en 2018, la Fiscalía General de la República de México ofreció 30 millones de pesos como recompensa por información que llevara a su captura. Posteriormente, en 2024, el gobierno estadounidense elevó esta cifra a 15 millones de dólares.

El operativo y la celebración del Día de la Bandera

La ley establece el 24 de febrero como el Día de la Bandera. REUTERS/Henry Romero/Archivo

La proximidad del Día de la Bandera, celebrado el 24 de febrero, otorgó un significado adicional a los hechos. Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, esta fecha es una de las más importantes del calendario cívico nacional y tiene como objetivo promover la unidad en torno a los símbolos patrios.

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el 24 de febrero es obligatorio transmitir programas especiales y realizar actos cívicos en honor a la Bandera Nacional.

La Bandera de México, junto al Escudo y el Himno Nacional, representa la identidad nacional. Su origen se remonta a 1821, cuando Agustín de Iturbide enarboló la bandera trigarante, originalmente con colores verde, blanco y rojo en franjas diagonales.

El diseño fue evolucionando. Actualmente, la bandera consiste en franjas verticales y exhibe el Escudo Nacional, con un águila sobre un nopal, rodeada por ramas de encino y laurel. A mediados del siglo XIX, se redefinieron los significados: el verde simboliza la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre derramada por los héroes nacionales. Cabe destacar, que la ley no establece esos significados.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum presidirá una ceremonia del Día de la Bandera a las 10:00 horas en Campo Marte.