México

Madre de Carolina Flores descarta conflicto con su yerno y exige justicia por feminicidio: “Él y yo sólo buscamos justicia”

Durante una marcha en Ensenada, la familia pidió avances en la investigación; la suegra señalada como responsable sigue prófuga

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Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un fondo morado con silueta del mapa de la Ciudad de México y cruces rosas dispersas.
La exreina de belleza fue asesinada en la Ciudad de México el pasado 15 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en la Ciudad de México el pasado 15 de abril, aseguró que no mantiene diferencias con su yerno y afirmó que ambos buscan justicia por el feminicidio de la joven, mientras la principal sospechosa del crimen, su suegra, permanece prófuga.

Reyna Gómez Molina hizo el pronunciamiento durante una marcha realizada este sábado en Ensenada, Baja California, donde familiares, amigos y ciudadanos exigieron avances en la investigación por el asesinato de Carolina Flores, de 27 años. La movilización reunió a cientos de personas vestidas de blanco que recorrieron la ciudad con pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades.

“Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”, expresó la madre de la víctima al término de la protesta, en referencia a Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina.

El caso es investigado como feminicidio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que Carolina Flores fuera asesinada el pasado 15 de abril en la colonia Polanco. El crimen fue reportado un día después por su esposo.

La principal señalada como presunta responsable es Erika María Guadalupe Herrera, madre de Alejandro Sánchez y suegra de la víctima, quien hasta ahora no ha sido detenida.

Durante su mensaje, Reyna Gómez también informó que la hija de Carolina, una bebé de ocho meses, permanece bajo el cuidado de su padre. Además, recordó a su hija como una madre dedicada y una persona cercana a su familia.

Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)
Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)

Así se desarrolló la movilización

La marcha partió del Centro Estatal de las Artes de Ensenada y concluyó en el Monumento a la Madre, en el Parque Revolución, donde los asistentes exigieron que el caso no quede impune. Entre los mensajes mostrados durante la protesta destacaron consignas como “Queremos justicia”, “No más impunidad” y “Que su nombre no sea una cifra más”.

Carolina Flores fue reconocida en 2017 como Miss Teen Universe Baja California. Además de su hija, le sobreviven su madre y dos hermanos.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre la captura de la presunta responsable, por lo que la familia mantiene la exigencia de avances en la investigación y su localización.

¿Por qué la denuncia del feminicidio se dio un día después?

La madre de Carolina Flores aseguró que Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, retrasó un día la denuncia de su feminicidio para resguardar al hijo de ambos, un bebé de ocho meses, ante la posibilidad de ser retenido por autoridades durante la investigación.

En declaraciones recientemente difundidas por Univisión, Gómez Molina afirmó que su yerno le explicó que primero dejó instrucciones grabadas sobre el cuidado y alimentación del menor porque temía que el niño quedara sin atención inmediata si él era detenido.

La madre de la joven también relató que fue notificada del crimen el 16 de abril mediante una llamada telefónica en la que Alejandro Sánchez le informó que Carolina había muerto y que la presunta responsable era su propia madre, Erika María Guadalupe Herrera, actualmente prófuga.

Sobre la relación entre Carolina y su suegra, Gómez Molina sostuvo que entre ambas sólo existían “problemas comunes”, sin referir antecedentes de conflicto mayor.

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