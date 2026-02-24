Jalisco en alerta: se registraron quema de vehículos y negocios la madrugada de este martes

La violencia en Jalisco continuó durante la noche del lunes y la madrugada del martes con nuevos incendios de vehículos, comercios y bloqueos carreteros. (@Libro_negro_)

La violencia ligada al crimen organizado no ha dado tregua en Jalisco tras el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, se registraron nuevos incendios intencionales de vehículos y comercios en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros municipios lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

En qué zonas hubo actos violentos

En el fraccionamiento Villas Andalucía, municipio de Juanacatlán, colindante con El Salto, al menos tres camiones urbanos fueron incendiados de manera intencional. Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, pero la columna de humo fue visible en gran parte de la zona. A unos 500 metros, se localizó un tercer camión también calcinado.

Camiones fueron incendiados en Juanacatlán. (X/@Libro_negro_)

En la ciudad de Guadalajara se reportó el incendio de un vehículo en la colonia Oblatos, en el cruce de Hacienda La Purísima y Hacienda de la Quemada.

En Mezquitán Country, un incendio se produjo en un punto limpio sobre avenida de los Maestros y Enrique Díaz de León. En la colonia San Onofre, otro vehículo ardió en llamas.

Actos violentos en Oblatos. (X/@Libro_negro_)

En Tonalá, una vivienda en la colonia Toluquilla fue consumida por el fuego, mientras que en la parte trasera de la Plaza Altea se registró otro incendio.

En Zapopan, sujetos arrojaron un objeto inflamable dentro de un Oxxo de la colonia Mariano Otero, provocando un conato de incendio que fue controlado por la policía municipal.

Sujetos incendiaron la parte trasera de Plaza Altea. (Captura de pantalla)

La ola de violencia se extendió a carreteras y municipios del interior. En Autlán de Navarro, sujetos incendiaron dos autos para bloquear la carretera Barra de Navidad. En la autopista Lagos de Moreno – Zapotlanejo, a la altura de Jalostotitlán, la Guardia Nacional bloqueó la circulación tras incendiarse un vehículo y reportarse detonaciones de arma de fuego.

En Cihuatlán, a la altura de la comunidad de El Aguacate, también se registró la quema de camiones. En Costa Alegre, Autlán y otros puntos de la región, siguieron los bloqueos y vehículos incendiados.

Siete bloqueos activos: balance oficial y contexto

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

El Gabinete de Seguridad de México reportó la noche del lunes que, tras la ola de violencia y bloqueos, la mayoría de las vialidades afectadas fueron liberadas, pero persisten siete bloqueos carreteros activos en el estado de Jalisco.

Según la tarjeta informativa, esto representa una disminución significativa frente a los 65 puntos de cierre contabilizados el día anterior, lo que implica que el 83% ya fueron liberados.

Uno de los puntos críticos es Autlán de Navarro, donde autoridades municipales confirmaron la suspensión de clases presenciales y la activación del Código Rojo. Esta medida incluye el cierre de la Presidencia Municipal, la Plaza Vista del Sol y el Sistema DIF Autlán, y la reanudación de clases queda condicionada hasta el 25 de febrero, según el gobierno local.

El municipio mantendrá la suspensión de actividades (X/@NotigramJal)

La madrugada de violencia sorprendió a la población, especialmente luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, había anunciado el restablecimiento de clases presenciales y el retorno de actividades comerciales tras la parálisis por los hechos violentos que siguieron a la muerte de “El Mencho”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene abiertas 57 carpetas de investigación en 14 estados por hechos violentos derivados del operativo contra “El Mencho”, 37 de ellas en Jalisco.